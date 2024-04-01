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認真沒在鬧！再睡5分鐘 x 壽司郎「哇沙比奶蓋」領軍5款獵奇風味 1日限定說出通關密語免費喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／再睡5分鐘粉絲專頁
圖／再睡5分鐘粉絲專頁

不是愚人節一日限定！手搖飲夯店「再睡5分鐘」居然和「台灣壽司郎」聯名了，強強聯手推出「喝的sushi」，大大顛覆你對壽司和奶蓋的想像，更主打史上最嗆奶蓋等你來挑戰。

圖／再睡5分鐘粉絲專頁
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真的沒在鬧！超人氣手搖品牌「再睡5分鐘」攜手日本第一迴轉壽司「台灣壽司郎」推出最狂「喝的sushi」，主推必點「sushi奶蓋、wasabi奶蓋」和「鮪魚腹風味、鮭魚風味、玉子燒風味」等共5款「壽司風味奶蓋」。其中，「sushi奶蓋」將壽司郎招牌山葵和醬油與鹹奶蓋結合，有如在吃真的壽司；而「wasabi奶蓋」則更是挑戰你的味蕾極限，鹹甜奶蓋與嗆辣山葵的組合，必須親身試過才能形容。

圖／再睡5分鐘粉絲專頁
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圖／再睡5分鐘粉絲專頁
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此外，4/1愚人節限定，只要到再睡5分鐘門市說出通關密語【我要一杯沒有加 sushi 但喝起來像 sushi 的 sushi 奶蓋】，即可免費獲得大杯「sushi 奶蓋」飲品1杯，各門市限量30杯。4/1至4/15，至再睡5分鐘消費任一杯飲品，即可以49元加購大杯「喝的sushi奶蓋系列」飲品。

壽司郎愚人節「小咖壽司」，僅為吸睛話題、門市無販售。圖／台灣壽司郎粉絲專頁
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