愚人節必喝！日出茶太「玉米濃湯冰沙」買1送1 再加碼贈「新鮮玉米」給你加菜

愚人節手搖再一波！全球連鎖手搖「日出茶太」神還原的「玉米濃湯冰沙」將於4/1起限時回歸，愚人節當日祭出買一送一，加碼再請你吃玉米，這麼有梗一定要打卡嘗鮮喝！

玉米濃湯冰沙，街邊店售價70元、商場售價75元。圖／日出茶太提供

「日出茶太」沒在開玩笑！曾於感恩節推出的話題手搖「玉米濃湯冰沙」再度於2024愚人節強勢開賣，把熱著喝的玉米濃湯變成沁涼冰沙，搭配起司奶蓋、金黃粉條，還要撒上靈魂黑胡椒粒，將玉米香、奶香神還原，可以說是在向玉米濃湯致敬。

圖／日出茶太提供

圖／日出茶太提供

而在4/1愚人節當天，只要到日出茶太門市購買「玉米濃湯冰沙」即享買一送一，加碼多贈一根新鮮玉米，讓你帶回家水煮再加料配著吃。此外，4/1至4/5，加入日出茶太LINE成為新會員，即送「新品折20元券」一張，全會員也能獲取「新品買一送一券」一張。

圖／日出茶太提供

日出茶太「玉米濃湯冰沙」優惠資訊

活動日期：2024/4/1

活動內容：活動當日至日出茶太門市點購「玉米濃湯冰沙」可享買一送一，加碼贈限量「新鮮玉米（未煮熟）」乙根

備註：詳細活動內容與供應情況以日出茶太公告為準