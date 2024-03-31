愚人節必喝！日出茶太「玉米濃湯冰沙」買1送1 再加碼贈「新鮮玉米」給你加菜
愚人節手搖再一波！全球連鎖手搖「日出茶太」神還原的「玉米濃湯冰沙」將於4/1起限時回歸，愚人節當日祭出買一送一，加碼再請你吃玉米，這麼有梗一定要打卡嘗鮮喝！
「日出茶太」沒在開玩笑！曾於感恩節推出的話題手搖「玉米濃湯冰沙」再度於2024愚人節強勢開賣，把熱著喝的玉米濃湯變成沁涼冰沙，搭配起司奶蓋、金黃粉條，還要撒上靈魂黑胡椒粒，將玉米香、奶香神還原，可以說是在向玉米濃湯致敬。
而在4/1愚人節當天，只要到日出茶太門市購買「玉米濃湯冰沙」即享買一送一，加碼多贈一根新鮮玉米，讓你帶回家水煮再加料配著吃。此外，4/1至4/5，加入日出茶太LINE成為新會員，即送「新品折20元券」一張，全會員也能獲取「新品買一送一券」一張。
日出茶太「玉米濃湯冰沙」優惠資訊
活動日期：2024/4/1
活動內容：活動當日至日出茶太門市點購「玉米濃湯冰沙」可享買一送一，加碼贈限量「新鮮玉米（未煮熟）」乙根
備註：詳細活動內容與供應情況以日出茶太公告為準
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言