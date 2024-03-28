主打一個「難喝」？鶴茶樓「鮮奶茶盲盒」玩真的！店員隨機配茶底 最狂等級3顆星「越難喝越要喝」

店員為你調！愚人節新招不斷，復古系手搖「鶴茶樓」突襲推出3日限定「奇葩飲料」，堪稱「史上最難喝的鮮奶茶」即將開賣，還能輕鬆搞定有選擇困難的顧客。公仔盲盒不夠看，「手搖盲盒」才是最空前絕後的創意新指標。

示意圖。圖／鶴茶樓提供

不定時推陳出新的手搖品牌「鶴茶樓」無預警將於3/30～4/1期間開賣奇葩系「南鶴（難喝）那堤」，不僅大玩諧音梗，更走在創意無極限的前端。本次「南鶴那堤」系列共推出2款，按惡搞程度分為等級一星的「南鶴那堤」和等級二星的「超南鶴那堤」，分別為店員隨機挑選2款茶底、4款茶底搭配鮮奶，打造超獵奇的鮮奶茶盲盒。

圖／鶴茶樓提供

勇者還能直接挑戰最高等級三顆星的「南鶴天花板」，再加15元升級加料，讓店員為你隨機加入2種配料，一整個超神秘的手搖盲盒，絕對令你既期待又怕受傷害。一年一度難得的愚人節，不把握這次盲盒機會可不知道還有沒有下一次囉！記得拉上好友一同過節順便測試友誼小船有多堅固。

鶴茶樓 期間限定【南鶴那堤】販售資訊

販售期間：2024/3/30～4/1

每款飲品皆僅供大杯(L)，可調甜度冰塊

備註：加料商品可能含有花生、大豆、芝麻、麩質之穀物及其製品，不適合對其過敏體質者食用，敬請評估食用