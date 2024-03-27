7-11「4月霜淇淋」新口味有跡可循！全家「藍莓霜淇淋」4月初登場 網盼「耿鬼」新包裝

小七新品霜淇淋口味曝光！據傳，7-ELEVEN 4月霜淇淋新口味將推出「可爾必思」引發網友熱議，而全家Fami!ce霜淇淋則早早公布4月口味是「藍莓」，預計於4/5正式開賣。

7-ELEVEN「高雄櫻花季」現場首賣「櫻花莓果可爾必思霜淇淋」。圖／7-ELEVEN提供

IGer老咩分享，7-ELEVEN將於4月推出新口味「可爾必思霜淇淋」，有網友表示，由於小七的霜淇淋質地偏冰沙口感，加上酸酸甜甜的「可爾必思」應該非常適配。其實，7-ELEVEN在上週「高雄櫻花季」就已提前推出現場首賣的「櫻花莓果可爾必思霜淇淋」，因此4月續推也是有跡可循。

僅為示意圖，非本次新品照。圖／全家便利商店提供

此外，廣受消費者喜愛的全家Fami!ce霜淇淋則提早公開4月新品「藍莓霜淇淋」，選用新鮮山丘藍藍莓，酸甜剛好，網友也期待能同步馬來西亞搭配寶可夢「耿鬼」專屬包裝。