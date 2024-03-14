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螞蟻人出動了！Krispy Kreme「神級隱藏版」回歸開賣 最新「春日草莓系列」也有它

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Krispy Kreme提供
圖／Krispy Kreme提供

甜甜圈店神品回歸！廣受美國人喜愛的甜甜圈品牌「Krispy Kreme」神級單品回來了，除了各式滿足螞蟻人甜點胃的甜甜圈外，「蛋糕」也是內行人才知道的隱藏版，前陣子下架後就受到擁護者敲碗，現在終於再度開賣，令不少人嗨爆直呼「終於回來了」、「開心」。

圖／Krispy Kreme提供
圖／Krispy Kreme提供

Krispy Kreme隱藏版神品「蛋糕」回歸開賣了。圖／Krispy Kreme提供
Krispy Kreme隱藏版神品「蛋糕」回歸開賣了。圖／Krispy Kreme提供

被甜甜圈耽誤的蛋糕店？美式甜甜圈「Krispy Kreme」招牌糖霜甜甜圈深受螞蟻人喜愛，各種巧克力風味也擁有不少粉絲。但其實他們還有一個低調隱藏版「蛋糕」系列受到一批內行擁護者愛戴，下架的那一陣子引發不少人敲碗，如今終於傳出回歸開賣的好消息。

Krispy Kreme「蛋糕」系列比甜甜圈口感更為蓬鬆柔軟，濕潤綿密不乾噎，經典不敗「香草糖霜」、私藏最推「巧克力糖霜」及季節限定「核桃巧克力蛋糕」共三款，讓人一吃就愛上。

上為「香草糖霜蛋糕」、下為「巧克力糖霜蛋糕」。圖／Krispy Kreme提供
上為「香草糖霜蛋糕」、下為「巧克力糖霜蛋糕」。圖／Krispy Kreme提供

「核桃巧克力蛋糕」及「草莓起司蛋糕」皆為季節限定。圖／Krispy Kreme提供
「核桃巧克力蛋糕」及「草莓起司蛋糕」皆為季節限定。圖／Krispy Kreme提供

而甜甜圈部分，當期主打「甜美春日」的草莓系列，「草莓抹茶甜甜圈、草莓力歐甜甜圈和草莓起司蛋糕」期間限定販售。即日起至4/9，還有甜美春日禮盒6入/12入優惠價及套餐（任一甜美春日甜甜圈＋任一大杯飲品）現折15元。而今(14)日正好是白色情人節，不論是單身還是有伴侶，都非常適合在今天享用這帶有少女心的草莓甜點。

本期主打「甜美春日」的草莓系列。圖／Krispy Kreme提供
本期主打「甜美春日」的草莓系列。圖／Krispy Kreme提供

Krispy Kreme【甜美春日】優惠活動資訊

活動期間：即日起～4/9

【甜美春日禮盒】

6入295元（原價315元）：3個甜美春日甜甜圈＋3個綜合甜甜圈（45元含以下）

12入475元（原價585元）：3個甜美春日甜甜圈＋9個綜合甜甜圈（45元含以下）

【甜美春日套餐】

凡購買任一甜美春日甜甜圈，加購任一大杯飲品，即享折扣15元

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