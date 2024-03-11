長知識！Google在慶祝「平白咖啡日」？帶你認識「Flat White 白咖啡」

長知識！今天點開Google頁面，是否都出現了一杯帶有微笑表情的咖啡塗鴉呢？其實，今天3/11是「平白咖啡日」，也是Google為慶祝「平白咖啡」在全球普及的特殊日子。

什麼是「平白咖啡日」？平白咖啡原名Flat White，在台灣通常以「馥芮白/馥列白」稱之，也有人稱為「鮮奶咖啡、澳式白咖啡」。2011年3月11日，牛津大學出版社將「Flat White」收錄進《牛津英語詞典》，因此3/11便成為了「平白咖啡日」。

圖／摘自Google

「平白咖啡」這款飲品結合了濃縮咖啡及薄層的微泡沫牛奶，咖啡味較為濃郁，一般以小小的杯子盛裝，約為160-165毫升。根據星巴克官網的敘述，平白咖啡（馥列白）在濃縮咖啡與牛奶比例上使用較多份ristretto shots（短濃縮）增加咖啡濃醇度，屬於風味濃郁且平衡的牛奶咖啡。不妨趁著一年一度的「平白咖啡日」，來杯最應景的馥列白吧！