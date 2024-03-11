這是手榴彈吧！涮乃葉「手作鬆餅」神奇造型吸17萬讚 網破解作法掀熱議

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自網路及推特@hau_hareu
圖／摘自網路及推特@hau_hareu

手榴彈鬆餅！社群網站推特上，有一名日本網友分享了一個外型膨脹如球狀的鬆餅，吸引超過1.8萬次轉發和17萬人按讚，觀看數更直逼900萬。不少人看到球型鬆餅都驚呼「雖然有點失禮，但這是手榴彈吧」、「鬆餅果實？」，甚至有人建議將其商品化販售。

壽司涮乃葉提供新鮮壽司、自製鬆餅吃到飽。圖／涮乃葉粉專
壽司涮乃葉提供新鮮壽司、自製鬆餅吃到飽。圖／涮乃葉粉專

「球型鬆餅」貼文曝光後，引發網友熱議，紛紛詢問這是怎麼製成的，而原PO也分享，「球型鬆餅是在涮乃葉做成的，偶然變成這個形狀」，同時也表示涮乃葉提供的鬆餅糊略為黏稠，製成鬆餅後十分美味，推薦給好奇的網友。由於原PO沒有提到製作過程，因此開始有網友推測，可能是鬆餅糊外表剛成形後，就把鬆餅機打開但不直接取下，熱氣膨脹加上沒有上蓋加壓，使得鬆餅變成有如氣球般的奇特模樣。

圖／摘自推特@hau_hareu
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而台灣網友看到則紛紛留言「不知道為什麼想到地瓜球」、「太神奇了」，還有人回應「這產品會大賣」、「剪開直接塞餡料」等幽默表示是新的商機。

圖／摘自推特@hau_hareu
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