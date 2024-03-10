甜點店也有「7年魔咒」？不只「發酵」 日本知名甜點店「在台唯一門市」月底熄燈 網哭：想吃要去日本

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Chateraise Taiwan 粉專
圖／Chateraise Taiwan 粉專

甜點控哭了！繼台中網美甜點店「發酵」熄燈消息曝光後，來自日本的人氣甜點店「莎得徠茲」也宣布將於3月31日起結束營業，引發粉絲不捨大嘆「好可惜」、「台灣都沒有了，想吃要到日本了」。

圖／Chateraise Taiwan 粉專
圖／Chateraise Taiwan 粉專

日本甜點品牌「莎得徠茲」自2016年10月登台，插旗微風南京開設線下據點，為台灣消費者帶來各種經典的日本直送美味甜點。由於營運策略調節，「莎得徠茲」於粉專宣布，微風南京店將至3月31日起結束營業。根據品牌官網門市查詢，莎得徠茲在台僅有一家門市，如今該店又將熄燈，因此有網友哀號「以後想吃 吃不到了」、「不會吧！你們家蛋糕很讚耶」。

圖／Chateraise Taiwan 粉專
圖／Chateraise Taiwan 粉專

而莎得徠茲在歇業公告中僅提及「期待未來能繼續以全新的樣貌為您服務」，至於是否是門市換點或將再展店，還需靜待品牌通知。建議還沒嘗過或是身為粉絲的甜點控趕在最後的營業日裡開吃，將美好滋味留在記憶中，不然就得花機票錢到日本吃了。

莎得徠茲 微風南京店

地址：台北市松山區南京東路三段337號1F

營業時間：週日至三11:00-21:30；週二至六11:00-22:00

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