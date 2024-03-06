3月第一杯珍奶！CoCo「珍珠鮮奶茶買1送1」要搶喝 經典飲品搭環保杯現折15元
珍奶買一送一！CoCo都可3月第一個好友日用超人氣「珍珠鮮奶茶」拉開序幕，推出一日限定「大杯珍奶第二杯0元」，療癒你的心。還有3月都可訂線上優惠，7款經典飲品最高折10元，身為手搖控都得跟上吧！
CoCo都可週三好友日登場，今(6)日優惠主角「珍珠鮮奶茶」大杯第二杯0元，記得先到CoCo官方LINE帳號領券再使用。值得注意的是，活動飲品的甜度及冰塊為最佳比例，因此不提供調整。
而3月都可訂線上優惠也同步展開，優惠品項包含沐春風輕乳茶、日落錫蘭輕乳茶、珍珠奶茶、燕麥奶茶、檸檬冬瓜露、葡萄柚果粒茶及四季珍椰青等7款人氣飲品，兩款輕乳茶特別折扣10元，其餘則折5元。使用環保杯的朋友記得在點餐時註明，還能再折5元喔。
CoCo都可週三好友日
活動日：3/6一日限定
優惠內容：CoCo官方LINE帳號領券享「珍珠鮮奶茶」大杯第二杯0元（甜度及冰塊不提供調整）
3月都可訂線上優惠
活動品項：沐春風輕乳茶、日落錫蘭輕乳茶、珍珠奶茶、燕麥奶茶、檸檬冬瓜露、葡萄柚果粒茶及四季珍椰青
優惠內容：沐春風輕乳茶、日落錫蘭輕乳茶折10元；其餘飲品折5元
備註：點餐時註明使用環保杯，可再折5元
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