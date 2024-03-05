咀嚼系手搖天花板！鶴茶樓把國民飲料變粉粿 全台獨家「這2款茶香粉粿」要嘗鮮 第二杯半價解鎖「5種喝法」
咀嚼系手搖天花板！復古風連鎖茶飲「鶴茶樓」陸續推出新配料搶佔凍飲界霸主，今年再度出新招化身「粉粿大王」，於3/6一口氣推出三款「茶香手工粉粿」，全台獨創的新滋味是身為咀嚼控的你一定要喝的神級飲品！
「鶴茶樓」變身粉粿大王，於3/6一連推出「古早味紅茶粉粿」、「冬瓜菊花粉粿」和「蕎麥茶王粉粿」等三款茶系粉粿配料，並搭配復刻奶茶、鶴頂那堤及帶有桂花香的烏龍茶，合力打造五款新飲品。其中，「古早味紅茶粉粿」以國民古早味紅茶為抵製成，吃得出有穀物香的決明子，也是三款粉粿新品中最百搭的口味。
全台獨創的「冬瓜菊花粉粿」和「蕎麥茶王粉粿」都不含咖啡因，分別帶有淡雅菊香及蕎麥穀香，加入不同茶底呈現多變的驚豔風味，勢必再掀一股手搖打卡潮。
為慶新品開賣，鶴茶樓也在3/6開賣當日祭出「第二杯半價」優惠，活動品項包含新品粉粿系列的5款飲品：古早味紅茶粉粿奶茶、冬瓜菊花粉粿那堤、蕎麥茶王粉粿那堤、冬瓜菊花粉粿桂香烏龍茶、蕎麥粉粿茶王，五杯任搭自由選，嘗鮮喝新品把握開賣優惠最划算。
鶴茶樓 【粉粿系列開賣優惠】活動資訊
活動日：2024/3/6
活動內容：粉粿系列五款飲品「古早味紅茶粉粿奶茶、冬瓜菊花粉粿那堤、蕎麥茶王粉粿那堤、冬瓜菊花粉粿桂香烏龍茶、蕎麥粉粿茶王」任搭，享第二杯半價
優惠說明：每人限購兩組；限來店購買（外送/電話訂不適用）；價低者半價，結帳四捨五入計
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