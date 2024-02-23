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貴族手搖買1送1！先喝道「輕焙穀麥系列」新登場推買一送一 超夯「烏瓦珍珠拿鐵」優惠喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／先喝道粉專
圖／先喝道粉專

茶控愛店「先喝道」在本月最後一個週五祭出「金杯烏瓦珍珠拿鐵」第二杯半價，更有清爽穀麥香新飲品將於3/1開賣，加碼推出一日限定買一送一！銅板價開喝世界好茶，不論是揪友一起喝，還是一次喝兩杯都合適。

圖／先喝道粉專
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古典玫瑰園集團旗下茶飲品牌「先喝道」一直深受手搖控喜愛，擁有長年支持的忠實粉絲。2/23，先喝道推出超夯必喝「金杯烏瓦珍珠拿鐵」第二杯半價的優惠，貴族最愛的烏瓦茶搭配香純鮮奶，喝得到麥芽香氣，加上Q彈珍珠增添口感，被稱為「貴族版珍奶」都不為過。本優惠限門市自取，不與其他優惠活動合併使用，每人限購兩組（共四杯）。

圖／先喝道粉專
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不僅如此，先喝道亦將於3/1推出新品「輕焙穀麥系列」，經數月嘗試配對，終於找到近十種穀麥的最佳比例和配方，熬煮出帶有琥珀色的清澈茶湯，天然無咖啡因不怕喝了睡不著。同步加碼3/1「當日系列飲品買一送一」，活動僅限同品項，每人限購兩組。為愛喝茶又不適應咖啡因的朋友提供新選擇。

圖／先喝道粉專
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同場加映「新開店優惠」，先喝道插旗新店小碧潭，為慶開幕特別於3/1、3/2推出指定茶品買一送一，包含「英式玫瑰鮮奶拿鐵、英式水果茶、英式蜜桃風味水果茶」，以及新品「輕焙穀麥系列」，活動時間自上午10點起至晚間8點，新店人無負擔喝起來。

先喝道 新店小碧潭店

地址：新北市新店區中央路222號

圖／先喝道粉專
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先喝道 咖啡 手搖 拿鐵 珍奶 碧潭 買一送一

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