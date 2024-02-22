呼叫麥粉！麥當勞「優惠懶人包」一次收 吃爆「1元鷄塊、10元薯餅」 得來速貴賓卡存好用到年底

麥粉快收藏！速食龍頭麥當勞優惠享不完，除了開春優惠持續放送外，50元星級點同樣擁有高人氣，以下小編為讀者們整理了「麥當勞優惠懶人包」，不僅有買一送一、銅板價優惠吃，還有得來速＋10元三選一及歡樂送＋1元多1件等好康，還在原價吃麥當勞就落伍啦！

【龍年開春優惠券】

即日起至3/26，麥當勞祭出多品項買一送一、套餐101元起、雙人共享餐209元起等優惠，從早餐到宵夜都為你準備好，不論是經典不敗的勁辣雞腿堡，還是霸氣大麥克統統有，大薯、6塊麥克鷄塊加1元多一份，雙倍開吃滿足爆表。

麥當勞限時推出「龍年開春優惠券」，整體最高現省2,587元。圖／麥當勞提供

【1+1星級點】

麥當勞銅板價這樣點！廣受消費者歡迎的「1+1星級點」最低50元起，「麥香鷄＋小杯可樂」、「麥克鷄塊＋熱紅茶」都只要50元，還有69元新選擇，有麥克雙牛堡、麥香魚等美味與飲品搭配選擇。

圖／麥當勞提供

【得來速10元加購三選一】

得來速VIP貴賓卡專屬！只要到麥當勞得來速出示指定畫面即享10元加購「蛋捲冰淇淋、小薯、薯餅」三選一優惠，活動期間至2024/12/31。

2024得來速貴賓卡。圖／麥當勞提供

到麥當勞得來速出示指定畫面即享10元加購「蛋捲冰淇淋、小薯、薯餅」三選一優惠。圖／麥當勞提供

【歡樂送＋1元多1件】

3/26前，於麥當勞歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「1FOR1」可享大薯、6塊麥克鷄塊、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典美式咖啡等5種美味小點加1元多1件的優惠，最高現省68元。