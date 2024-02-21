只剩2天！超人氣名攤「拔絲小湯圓」限定開賣 只有這三個夜市吃得到

本週六(24)就是元宵節，已經想好吃什麼口味的元宵了嗎？除了花生、芝麻包餡湯圓、鹹湯圓等常見好味外，傳承第三代的「陳家阿嬤拔絲地瓜」更創意推出「拔絲小湯圓」，喜慶必備炸湯圓裹上甜滋滋的脆皮糖衣，延續過年氛圍繼續吃甜甜迎好運。

圖／陳家阿嬤拔絲地瓜粉專

元宵湯圓創意吃！主打現點現做、純手工製作的超人氣在地好店「陳家阿嬤拔絲地瓜」創意發想，將炸湯圓結合獨門招牌拔絲，打造最新「拔絲小湯圓」過元宵，期間販售至2/24元宵當日，把經典辦桌小點酥炸紅白小湯圓外層裹上一層甜蜜糖衣，入口香脆甜、湯圓軟Q，口感滋味都超豐富，不僅喜慶又涮嘴。

「拔絲小湯圓」外表喜氣，吃起來也涮嘴。圖／陳家阿嬤拔絲地瓜粉專

圖／陳家阿嬤拔絲地瓜粉專

根據店家粉專公告，期間限定「拔絲小湯圓」僅剩2/23、2/24兩日販售，週五(23)在仁武夜市、復華夜市、武聖夜市，而週六(24)則在武聖夜市，每日數量有限，想吃建議當天查看店家限動，才不會白跑一趟喔！