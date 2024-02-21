「一沐日」台北公館開幕了！首選「逮丸奶茶」與「粉粿黑糖奶茶」

「一沐日」創立超過十年，至今目前已擁有56家分店，每每推出新品，注重台灣特色的茶品和配料都會造成話題討論，日前台北公館店最新門市也已開始試營運囉快衝！

圖／一沐日官網

想到一沐日一定必喝「逮丸奶茶」，以獨特的竹子茶香搭配口感軟糯的草仔粿，融合了艾草香、竹香、奶香絕地要試試。

圖／一沐日官網

也不能錯過「招牌粉粿黑糖奶茶」，粉粿絕對被手搖飲耽誤，超Q的滑順口感與黑糖奶茶ㄧ喝就愛上；若想健康油切，還可以選擇「油切蕎麥茶」，非常清爽又有穀物香，是油膩食物搭配的好幫手。

圖／一沐日官網

最後，位於台北公館的新店「公館羅斯福店」即日起已經開始試營運。該店的營業時間為10:00-21:00，訂購專線為02-23675001，台北公館的讀者趕快衝去嚐鮮吧。