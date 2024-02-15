搶便宜啦！全家「禮盒69折」優惠開跑 網友激推「這兩款」秒殺要撿漏

打折禮盒來了！隨著春節過去，各超商「年節禮盒」開始祭出折扣，不少網友大方分享撿便宜資訊，目前全家便利商店禮盒以69折優惠開跑，還有網友推薦了幾款禮盒一定要搶，另有內行人還在觀望，等待五折出清時再出手。

全家自有品牌禮盒亦受網友推薦搶購。圖／全家便利商店提供

搶便宜！每到春節，各大超商皆推出多廠牌、多款禮盒。隨著節日過去，這些禮盒也相繼祭出折扣放送，像是有網友分享，全家便利商店現以「禮盒69折」優惠登場，開始有人在臉書社團推薦幾款必搶禮盒，像是日本喜餅龍頭「紅帽子」、全家自有品牌「蛋捲禮盒」等。其中，幸運網友巧遇藍、紅、金盒等三款「紅帽子」禮盒，最低以470元入手，不少網友看到分享都表示要去掃貨一波。

圖／摘自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」臉書社團 匿名網友分享

而全家自有品牌「蛋捲禮盒」也受到網友激推，折後一盒只要276元，鮮乳、可可和花生口味都好吃不踩雷，網友表示一次買了四盒，並表示該款禮盒超搶手，常常被秒殺，因此如有看到正在特價可以不猶豫直接拿下。