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手搖也有回憶殺！大茗新春「花生物語」新品超懷舊 古早味「花生奶蓋、中華花生豆花」都喝得到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／大茗本位製茶堂粉絲專頁
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中華豆花手搖！連鎖手搖品牌「大茗」新春飲品「花生系列」強勢登場，帶來三款喝得到滿滿花生香氣的絲滑手搖飲，更加入了長年不敗的「中華豆花」，喝上一口一秒憶童年！

圖／大茗本位製茶堂粉絲專頁
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圖／大茗本位製茶堂粉絲專頁
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花生控喝了沒？質感系手搖飲「大茗」推出新春新品「花生物語」懷舊系列，有「綿綿花生翠茶霜」、「綿綿花生蕎麥茶霜」及「絲滑花生豆花露」等三款香濃飲品，選用帶有傳統古早味的北港花生結合現代飲品，喝得到精選花生經過細火慢炒後的香醇及清新茶感，一喝就上癮。

圖／大茗本位製茶堂粉絲專頁
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圖／大茗本位製茶堂粉絲專頁
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新品「綿綿花生翠茶霜」、「綿綿花生蕎麥茶霜」將大茗招牌酪梨奶蓋搭配濃郁花生，升級變成鹹甜「花生奶蓋」，分別與翠茶、蕎麥茶融合，奶蓋控一定要嚐鮮。而「絲滑花生豆花露」則加入經典懷舊好滋味「中華花生豆花」，除了濃郁花生香氣外，口感層次更豐富，一杯當作下午茶都剛好，亦可選擇做熱飲，暖心暖胃喚回憶。

綿綿花生翠茶霜。圖／大茗本位製茶堂粉絲專頁
綿綿花生翠茶霜。圖／大茗本位製茶堂粉絲專頁

綿綿花生蕎麥茶霜。圖／大茗本位製茶堂粉絲專頁
綿綿花生蕎麥茶霜。圖／大茗本位製茶堂粉絲專頁

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下午茶 古早味 懷舊 手搖 豆花

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