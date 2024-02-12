手搖也有回憶殺！大茗新春「花生物語」新品超懷舊 古早味「花生奶蓋、中華花生豆花」都喝得到

2/14是西洋情人節，洽巧撞上新年春節，可說是「喜上加喜」，除了浪漫禮，美好甜點自然少不了，以下盤點各家甜蜜滋味，速達過節。 今年是龍年春節又逢情人夜(大年初五)，可說是近年來難得的「雙喜節慶」

2024-02-08 13:00