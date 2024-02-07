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史努比控過年了！「UR LIVING x 史努比」療癒登陸 巨型史努比、史努比雞蛋糕、韓國最新拍貼統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／美而快集團提供
圖／美而快集團提供

信義區熱門夯點加一！方於2024一月盛大開幕的「UR LIVING」信義ATT概念旗艦店，除了集結服飾電商美而快集團旗下六大品牌外，更攜手台北質感早午餐「BRUN不然」進駐二樓空間，本次最新和萌翻全球的經典IP「史努比SNOOPY」聯名，加碼推出滿額好禮及好吃、好玩的打卡熱點，快拉上閨密一起深入探店吧！

「UR LIVING 信義ATT店」於一月盛大開幕。圖／美而快集團提供
「UR LIVING 信義ATT店」於一月盛大開幕。圖／美而快集團提供

「UR LIVING 信義形象概念店」三樓期間限定「史努比造型雞蛋糕」，6入史努比雞蛋糕加一杯奶茶，組合價199元。還有「巨型史努比」等你來同框合拍。圖／美而快集團提供
「UR LIVING 信義形象概念店」三樓期間限定「史努比造型雞蛋糕」，6入史努比雞蛋糕加一杯奶茶，組合價199元。還有「巨型史努比」等你來同框合拍。圖／美而快集團提供

服飾電商美而快集團打造線下購物空間「UR LIVING」，插旗台北信義、大安、萬華等三個熱門區。繼信義ATT店盛大開幕後，全新聯名邀請「史努比SNOOPY」化身品牌大使，萌進各門店吸引大批探店人潮。

「UR LIVING 信義ATT店」匯集旗下PAZZO、MEIER.Q、MERCCI22、MOUGGAN、nagumo miyuki、CHENN CHENN等六大人氣服飾品牌，愛牌齊聚一次逛；二樓則有質感早午餐「BRUN不然」提供休息聊天、吃美食的好地方。此外，B1更衣室還設有韓國最新俯拍視角的拍貼機，史努比一同入鏡更可愛，一定要留念收藏。

「UR LIVING 信義ATT店」B1更衣室設有韓國最新俯拍視角的拍貼機，流行可愛必拍。圖／美而快集團提供
「UR LIVING 信義ATT店」B1更衣室設有韓國最新俯拍視角的拍貼機，流行可愛必拍。圖／美而快集團提供

位於信義路四段的「UR LIVING 信義形象概念店」因應新聯名打造史努比造型窗貼及進門處的造型櫃檯，除了二樓同樣吃得到「BRUN不然」人氣早午餐外，再上一層來到三樓則有期間限定「史努比造型雞蛋糕」，6入史努比雞蛋糕加一杯奶茶，組合價199元，搭配專屬史努比提袋療癒度爆表。還有「巨型史努比」等你來同框拍拍，吃喝玩樂統統滿足。

圖／美而快集團提供
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即日起至3/3，「史努比造型雞蛋糕」營業時間為週一至日10:00-17:00。圖／美而快集團提供
即日起至3/3，「史努比造型雞蛋糕」營業時間為週一至日10:00-17:00。圖／美而快集團提供

而「UR LIVING 西門形象概念店」則擁有多達三層樓的PAZZO品牌服飾，加上為聯名設計的主題購物空間，以「PEANUTS CLASSROOM」為主軸，看得到放大版的史努比同學，以及各式可愛聯名商品，新年買新衣現在就開逛！

圖／美而快集團提供
圖／美而快集團提供

即日起～3/3，只要到「UR LIVING」三間門市消費（不限品牌），憑當日發票滿5,000元即贈「史努比限定帆布袋」、滿8,000元再送「史努比限定即可拍相機」，就要你的農曆新年充滿可可愛愛的史努比。

圖／美而快集團提供
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店鋪資訊

【UR LIVING 信義ATT概念旗艦店】

地址：台北市信義區松壽路12號

【UR LIVING西門形象概念店】

地址：台北市萬華區漢中街69號

【UR LIVING信義形象概念店】

地址：台北市大安區信義路四段103號

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