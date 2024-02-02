全台最高手搖店亮相！ 迷客夏進駐台北101景觀台 5款必喝新品+獨家杯身搶先曝光

台灣手搖飲品牌「迷客夏」於2/1進駐台北101的89樓觀景台，成為全台最高的手搖飲料店！迷客夏臺北101觀景店不僅為來自世界各地的遊客，提供5款精選的「101版」特色飲品，傳遞迷人的台灣手搖文化，更將最在地的職人精神注入其中。

圖／迷客夏提供

迷客夏101觀景門市設計邀舊金山灣區著名建築公司Lincoln Lighthill Architect建築師事務所操刀設計，汲取了迷客夏美學和台北101大樓建築結構靈感，將萃茶製作過程與空間設計巧妙融合，洗鍊簡約視覺吸睛，綠意盎然的迷客夏牆面和永續建材相輔相成，體現出迷客夏對於高品質的堅持與持續共好的品牌理念。

圖／迷客夏提供

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專門為101調整升級，引進萃茶機，杯杯現萃的飲品有「珍珠烏瓦紅茶拿鐵、圓仔芋泥鮮奶、珍珠手炒厚黑糖鮮奶、水之森抹茶拿鐵、啵啵鮮芒果昔」，希望所有國內外觀光客，來到台北101可以一邊享受高空的美景，一邊品嚐最棒的台灣手搖飲，而且不只是珍珠奶茶，還有如芋頭、手炒黑糖、小圓仔等台灣日常熟悉的甜品元素。

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