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要掰掰了！得正「抹茶系列」售完不補 抹茶控最愛「抹茶鮮奶、芝士奶蓋抹茶」把握時間喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／得正粉絲專頁、鮮乳坊粉絲專頁
圖／得正粉絲專頁鮮乳坊粉絲專頁

抹茶控注意！手搖飲夯店「得正」宣布，「抹茶系列」即將停售，即日起至3/1，抹茶鮮奶、芝士奶蓋抹茶將陸續完售，實際販售情況依各門市為準。喜歡抹茶的得正粉絲想喝趕緊衝一波，不然就要喝不到了。

圖／得正粉絲專頁
圖／得正粉絲專頁

人氣手搖「得正」日前推出「烘吉系列」深受手搖控關注，沒想到無預警宣布「抹茶停售」，令喜愛得正抹茶的顧客震驚。得正在臉書粉絲專頁貼出「抹茶系列完售公告」，即日起至3/1，「抹茶鮮奶」和「芝士奶蓋抹茶」陸續完售，售完不補，實際販售依各門店供應為主。

雖然將暫時喝不到得正抹茶，但喜歡抹茶的朋友仍有許多選擇可嘗試，像是老賴茶棧推出全新「抹茶青霧拿鐵系列」，攜手鮮乳坊打造多款飲品，其中就有「抹茶青霧拿鐵、抹茶青霧豆奶」等，還能搭配珍珠增加口感。此外，=@R北海道@=a href='/search/tagging/1013/冰淇淋' rel='冰淇淋' data-rel='/1013/117064' class='tag'>冰淇淋之神「CREMIA」也自今(2)日開賣新口味「宇治抹茶」，以及初登場的「抹茶餅杯」，抹茶控們記得嘗鮮起來！

圖／鮮乳坊粉絲專頁
圖／鮮乳坊粉絲專頁

圖／Big City遠東巨城購物中心粉絲專頁
圖／Big City遠東巨城購物中心粉絲專頁

CREMIA「宇治抹茶冰淇淋」於2/2正式開賣。圖／Cremia Taiwan粉絲專頁
CREMIA「宇治抹茶冰淇淋」於2/2正式開賣。圖／Cremia Taiwan粉絲專頁

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冰淇淋 北海道 得正 手搖 抹茶 拿鐵 老賴茶棧

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