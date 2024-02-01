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「GODIVA霜淇淋」消費滿額贈！ GODIVA 進駐新光三越 A8開幕優惠 獨家巧克力聖代、阿法奇朵必嚐

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／GODIVA提供
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比利時皇室御用巧克力全台首發GODIVA CORNER，座落於新光三越A8 B1樓層的GODIVA專門店延續品牌經典金色色調，打造最新摩登店舖，全新祭出獨家甜點巧克力聖代、阿法奇朵，更享有霜淇淋半價開吃開幕優惠！

圖／GODIVA提供
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GODIVA CORNER專賣店回歸開幕新光三越A8的B1享玩時尚生活圈，在嶄新摩登的現代設計裡將打造全台獨家甜點，「巧克力聖代」以 GODIVA 經典霜淇淋做為基底，放入濕潤濃郁的巧克力蛋糕塊，再撒上巧克力鬆脆餅乾及淋上鮮奶油、巧克力醬和巧克力豆；另一款將黑巧克力霜淇淋、香草白巧克力霜淇淋或雙重巧克力霜淇淋，結合香醇濃厚的義式濃縮咖啡，組成冷熱交融苦甜滋味的「巧克力阿法奇朵」，讓甜點控食指大動。

圖／GODIVA提供
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歡慶GODIVA新光三越A8專門店開幕，GODIVA推出開幕優惠，即日起至2/4止，只要消費GODIVA可芙、蛋糕、霜淇淋，即可享同價位「第二件半價」優惠！此外，即日起至2/29止，單筆消費折扣後滿1,199元，就可免費獲得「GODIVA霜淇淋」一支！

圖／GODIVA提供
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GODIVA 新光三越信義新天地 A8 專門店

地址：台北市信義區松高路 12 號 B1F

營業時間：週日至週四 11:00 ~ 21:30 ; 週五至週六 11:00 ~ 22:00

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巧克力 新光三越 霜淇淋

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