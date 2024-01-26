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熊本熊粉絲樂了！ 「鶴茶樓 X 熊本縣」聯名2款生乳飲品配獨家杯身 再送熊本熊限量紅包袋

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

熊本熊粉絲必收！日本超高人氣的「熊本熊」吉祥物代表，首次跨界「鶴茶樓 X 熊本縣」聯名，以來優質生乳日本直送，打造2款限定飲品，搭配全新熊本熊專屬杯身，預定2/1開賣，買就送熊本熊限量紅包袋，數量有限，熊粉們手刀開搶！

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

台灣也能喝到來自熊本縣產地直送的最優質生乳，鶴茶樓以獨特清新香氣的桂香烏龍茶+舶來紅茶為主打基底茶，搭配上熊本縣進口的在地生乳，打造出「好茶成雙大阿蘇生乳茶」；再豪邁地加入多顆草莓打製成綿密冰沙雪泥與桂香烏龍凍，打造第2款「新春草莓大阿蘇生乳雪泥」。

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓紀念首次跨界與熊本縣聯名，一口氣推出2款熊本熊款獨家杯身，熊本熊部長身後的山水、乳牛背景圖樣，代表當地阿蘇山麓地區的好山好水景象。自2/1上市日起，凡購買任一杯聯名飲料「大阿蘇生乳雪泥／大阿蘇生乳茶」＋鶴茶樓任一飲品，即送熊本熊款限定紅包袋1組（2入），限量發完為止。

圖／鶴茶樓提供
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