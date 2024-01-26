快訊

銀行員分析「億萬富豪」三大真實特徵 穿著老土其實別有意義

救孫安佐遭「騙扁小子」詐30萬…狄鶯不覺受騙 孫鵬：比8點檔還精彩

澳網／賞約克維奇4強首次吞敗 義大利新星辛納挺進冠軍戰

週末優惠小確幸！ 超商咖啡「第2件10元」大杯美式、霜淇淋開吃 手搖「買1送1」今日限定

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

週末咖啡優惠來了！ 全家推大杯經典美式、人氣霜淇淋特價第2件10元；7-ELEVEN也有大杯拿鐵、美式、卡布奇諾、紅茶、四季春茶、珍珠奶茶第2杯10元優惠., 手搖飲品牌「CoCo」祭出限時1天飲料優惠，飲料控週末開喝追起來！

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

全家便利商店少了康康五活動，本週還是有佛心的咖啡優惠，從1/26起至1/28，全家Let’s Café大杯經典美式、Fami!ce人氣霜淇淋特價第2件10元，使用環保杯購買咖啡，還能再享5元折扣！

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

7-ELEVEN暖心優惠，自即起至1/28，門市可購入大杯拿鐵(冰／熱)、大杯美式(冰／熱)、大杯卡布奇諾(熱)、英式紅茶(冰／熱)、四季春青茶(冰／熱)、珍珠奶茶(冰／熱)，皆享「第2杯10元」；同期間，精品咖啡大杯熱精品美式、大杯熱精品拿鐵，任選2杯129元。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

人氣手搖飲品牌「CoCo」祭出飲料優惠，限時1天「輕乳茶系列任選第2杯0元」優惠，優惠品項包括「中杯沐春風」、「中杯日落錫蘭」，需官方LINE帳號領券即可享有，每人至多2張優惠券，限於都可訂線上點單並自取，迎接週末快來爽喝買1送1。

輕乳茶。圖／CoCo都可提供
輕乳茶。圖／CoCo都可提供

編輯推薦

咖啡 霜淇淋 全家便利商店 奶茶

相關新聞

週末優惠小確幸！ 超商咖啡「第2件10元」大杯美式、霜淇淋開吃 手搖「買1送1」今日限定

週末優惠小確幸！ 超商咖啡「第2件10元」大杯美式、霜淇淋開吃 手搖「買1送1」今日限定

麵包控暴動了！多款統一麵包「全部65折」 內行人一次狂掃20個 神秘地點大公開快筆記

麵包控都暴走了！居然有一處神秘地點能夠以65折的超殺折扣買到各式「統一麵包」，部落客艾比☓卡比分享，只花100元就帶走五個麵包，還有人一次掃了20個竟只要...

再冷也要喝手搖！ 三分春色推「冷門」飲、COMEBUY「冬片」限量比賽茶、甲文青「用喝的奶皇包」創新造極

再冷也要喝手搖！ 三分春色推「冷門」飲、COMEBUY限量「冬片」比賽茶、甲文青「用喝的奶皇包」創新造極

滿額送提袋！東京人氣餅乾「Now on Cheese」快閃登台

來自日本的人氣伴手禮「Now on Cheese」自即日起正式首度登台快閃，共計引進3款起司餅乾、2款夾心餅乾，讓台灣民...

抹茶控等到了！CREMIA「宇治抹茶冰淇淋」2月新登場 還有全家、7-ELEVEN新品霜淇淋期待值爆表

抹茶來了！北海道冰淇淋之神「CREMIA」時常推出誘人新品，2024首個新口味「宇治抹茶」即將在2月登場，從霜淇淋本身到甜筒餅乾給你滿滿的...

珍奶買1送1！CoCo「珍珠鮮奶茶」第二杯0元 一日限定手刀開喝

珍奶買一送一！超人氣連鎖手搖「CoCo都可」本週好友日祭出「珍珠鮮奶茶」買一送一優惠，可選擇冰飲或熱飲。此外，清心福全也在寒流來襲時推薦冬季必喝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。