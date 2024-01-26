週末優惠小確幸！ 超商咖啡「第2件10元」大杯美式、霜淇淋開吃 手搖「買1送1」今日限定

週末咖啡優惠來了！ 全家推大杯經典美式、人氣霜淇淋特價第2件10元；7-ELEVEN也有大杯拿鐵、美式、卡布奇諾、紅茶、四季春茶、珍珠奶茶第2杯10元優惠., 手搖飲品牌「CoCo」祭出限時1天飲料優惠，飲料控週末開喝追起來！

圖／全家便利商店提供

全家便利商店少了康康五活動，本週還是有佛心的咖啡優惠，從1/26起至1/28，全家Let’s Café大杯經典美式、Fami!ce人氣霜淇淋特價第2件10元，使用環保杯購買咖啡，還能再享5元折扣！

圖／全家便利商店提供

7-ELEVEN暖心優惠，自即起至1/28，門市可購入大杯拿鐵(冰／熱)、大杯美式(冰／熱)、大杯卡布奇諾(熱)、英式紅茶(冰／熱)、四季春青茶(冰／熱)、珍珠奶茶(冰／熱)，皆享「第2杯10元」；同期間，精品咖啡大杯熱精品美式、大杯熱精品拿鐵，任選2杯129元。

圖／7-ELEVEN提供

人氣手搖飲品牌「CoCo」祭出飲料優惠，限時1天「輕乳茶系列任選第2杯0元」優惠，優惠品項包括「中杯沐春風」、「中杯日落錫蘭」，需官方LINE帳號領券即可享有，每人至多2張優惠券，限於都可訂線上點單並自取，迎接週末快來爽喝買1送1。