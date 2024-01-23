「可不可x迪士尼」第2彈來了！ 「橘果熟成」限定新品 「米奇環保杯、主題杯」必收藏 加碼紅包春聯超Q上市

「可不可x迪士尼」新品第2彈來了！ 這回可不可熟成紅茶除了推出4款全新米奇主題設計杯身、3款限定設計聯名(hoo)da不銹鋼環保杯，更加碼新年龍賀哩米奇主題限定米奇紅包袋、可不可品牌春聯，超可愛統統都想帶回家！

圖／可不可熟成紅茶提供

迎新春推出可不可限定飲品「橘果熟成」—使用當季盛產的台灣在地柑橘汁與可不可經典熟成紅茶融入其中，酸甜之間還會咀嚼到茂谷柑果粒，橘橙透光色澤清新宜人，趕緊搶嚐鮮。

圖／可不可熟成紅茶提供

迪士尼鐵粉快看！於1月25日起全台門市與官方線上商城，可不可熟成紅茶強勢推出4款全新主題杯身，分別以米奇、米妮、黛絲、唐老鴨作為主角，一旁還有好朋友們作伴；同步送上3款限定設計聯名(hoo)da不銹鋼環保杯，推出Y2K拼貼貼紙風格的可不可藍、灰白色與金屬原色共3款環保杯。

圖／可不可熟成紅茶提供

1月25日起非會員凡於門市消費滿180元、會員則只要消費150元，即可獲得可不可迪士尼系列 新年限定紅包袋組，每人每筆限送1次，不挑款，數量有限、送完為止。在全台可不可熟成紅茶門市會員好友點數加價購10點99元，即可購買可不可新年春聯組！另外，新年期間還推出新春快閃限量1000組的「龍賀禮1+1」，2杯一組全台均一組合價99元！

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