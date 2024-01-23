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抗寒泡湯吃鍋優惠！ 「2024」全中火鍋免費吃 「4字對中2字」星級飯店湯屋只要150元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝金色三麥、福容大飯店 福隆FB粉專 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健
圖／翻攝金色三麥、福容大飯店 福隆FB粉專 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健

天氣冷颼颼，快來看抗寒泡湯吃鍋優惠！ 餐酒館金色三麥推出禦寒優惠，身分證字號對中「2024」火鍋免費吃；福容大飯店用霸王級尊榮泡湯對付霸王級寒流，名字中有「福、隆、溫、泉」，對中2字就能享有星級飯店湯屋，只要150元！

金色三麥餐酒館，除了炸物、披薩、義大利麵等餐點，其實也有供應海鮮鍋、麻辣鍋等鍋物選擇，其中以琥珀現釀啤酒與大蝦、大蛤、墨魚等海鮮慢火熬煮，是招牌鍋物之一，值得嚐鮮。即日起至1月25日，只要身分證字號同時有2和0，內用火鍋半價，如果「2024」全中即可免費吃指定鍋物(不用連號、順序不拘，只要有兩個2、一個0、一個4)。

圖／翻攝金色三麥官網
圖／翻攝金色三麥官網

圖／翻攝福容大飯店 福隆FB粉專
圖／翻攝福容大飯店 福隆FB粉專

「福容大飯店 福隆」快閃推出限時優惠，只要名字中有「福、隆、溫、泉」，有其中任2字，即可享VILLA湯屋1.5小時純湯屋泡湯優惠150元/間(原價1500元)，每日限量三間；對中任1字，可享福隆海洋溫泉大眾湯優惠價300元/人(原價600元)，把握機會泡湯暖和身心，並且至飯店內指定區域打卡上傳，還有機會再抽中萬元住宿券。

圖／翻攝福容大飯店 福隆FB粉專
圖／翻攝福容大飯店 福隆FB粉專

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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