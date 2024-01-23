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九州也喝得到「藍瓶咖啡」了！還與福岡藝術家推出限量周邊商品

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／藍瓶咖啡官網
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文青咖啡品牌「BLUE BOTTLE藍瓶咖啡」源自加州，近年在日本蓬勃擴張，為各分店精心打磨出獨特風格，吸引不少台灣咖啡愛好者赴日旅遊時尋覓其店蹤。現藍瓶咖啡傳來捷報，即將於2024年2月9日在九州福岡天神區警固神社內隆重開張。

圖／藍瓶咖啡官網
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「BLUE BOTTLE藍瓶咖啡」自引進日本奇文青白淨的品牌風格與多元選擇的咖啡一炮而紅，在日本已有超過二十家分店的實力，這次九州的朋友們有福了。新拓展的店舖地點巧妙位於熙來攘往的大街和寧靜的神社交匯處，距離天神站僅需3分鐘步行，超級方便。這個地點使人在旅程中同時感受到傳統與現代的環境氛圍，沈浸在古往今來的悠閒時光中。

圖／藍瓶咖啡官網
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圖／藍瓶咖啡官網
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不僅如此，店面開幕前半年，還會展示福岡出身藝術家キネ（KYNE）的藝術作品與周邊商品。這些特製品包括不鏽鋼旅行馬克杯、環保杯、托特包等，巧妙融合了藍瓶特有的天藍與白色，呈現出獨特清新的整體設計，非常適合收藏，藍瓶粉絲們不要錯過囉！

BLUE BOTTLE藍瓶咖啡 福岡天神店

地址：福岡縣福岡市中央区天神2-2-20 警固神社社務所大樓1樓

營業時間：8:00～20:00

店內座位數 店內：73個座位 / 室外：18個座位

交通：

從西鐵大牟田線福岡天神站步行約1分鐘。

從福岡市營捷運天神站步行約3分鐘。

從福岡市捷運七隈線天神南站步行約3分鐘。

圖／藍瓶咖啡官網
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咖啡 文青 九州

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