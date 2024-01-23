2月起調漲！日本第一生吐司「嵜本」2品項漲10元 本月新品首推「吐司版蛋黃酥」要嘗鮮

生吐司也調漲！日本第一生吐司品牌「SAKImoto Bakery 嵜本」宣布調漲部分商品售價，並自2/1起適用新價格。同時，嵜本另推出新品迷你生吐司和日式紅豆餐包，當作早餐點心都剛好，麵包控嘗鮮吃一波。

圖／SAKImoto Bakery嵜本粉絲專頁

來自日本大阪的高級生吐司專門店「SAKImoto Bakery 嵜本」將於2/1起調漲，日規一斤「極美生吐司、極生生吐司」都調漲10元，主因為因應原物料成本上漲，為維持商品品質而調整售價。

圖／SAKImoto Bakery嵜本粉絲專頁

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嵜本除了各式生吐司深受顧客喜愛外，還有提供小份量「迷你生吐司」及美味麵包，像是一月就推出「香芋、紅豆金沙」等兩款新品迷你生吐司和日式紅豆餐包，香芋生吐司吃得到滿滿芋泥，而紅豆金沙則選用北海道產紅豆與屏東鹽紅土鴨蛋製成金沙餡，化身「吐司版蛋黃酥」，兩種新品都能吃到帶有嚼勁的招牌吐司體。

圖／SAKImoto Bakery嵜本粉絲專頁

嵜本「日式紅豆餐包」在手工揉製麵糰中包入北海道100%嚴選燉煮紅豆餡，濃郁紅豆香和軟綿麵包交織，不愧是經典不敗的好味道，紅豆控必入手，搭配熱茶、咖啡都超合適。