完美包覆「一整顆草莓」！ IG熱門草莓季甜點 「草莓馬卡龍」拚手速也可能吃不到的白草莓、粉紅草莓馬卡龍

草莓控們尖叫聲！ 馬卡龍竟還有如此華麗的吃法，這款「草莓馬卡龍」不僅僅是一般的草莓內餡作法，而是把一整顆完整的草莓包覆在馬卡龍夾心層內，一字排開的畫面超級華麗，令人心動不已。

想要吃到它嗎？讓小編特別介紹IG熱門手作甜點工作室，每到草莓馬卡龍的開賣日，真的是要拚手速搶訂，才有機會能一嚐它的風味哦！

圖／翻攝IG@_eddy_wang_

草莓馬卡龍界的天花板「EDDY FOODY」，每年草莓季限定推出「草莓優格馬卡龍」，除了各式各樣的烘焙蛋糕，馬卡龍也是有名氣的甜點之一，每週開賣都秒殺的馬卡龍，一年一定要努力搶吃一次！

甜點魔術師Eddy Wang，使用台灣草莓加上優格製作，整顆新鮮草莓在口中化開，加上酸甜優格中和了馬卡龍本身甜度，吃起來不會甜膩，搭配馬卡龍酥脆外殼整體十分順口。共有草莓優格馬卡龍8入和迷你草莓馬卡龍12入兩款可選擇。

圖／翻攝IG@_eddy_wang_

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另一家IG低調隱藏板的個人手作工室「Made U - Dessert」，以熊本草莓、古都華三色草莓製作為夾心的「草莓馬卡龍」，刷到一整片的白色、粉色、紅色草莓馬卡龍的畫面，真是無敵療癒。

圖／翻攝IG@yu__dessert

IG牆上的「熊本草莓馬卡龍」十分嬌豔、「桃色棉莓馬卡龍」少女心滿分，還有純白色的「白草莓馬卡龍」令人大開眼界，真材實料的一整顆草莓，讓人每一款都想嚐嚐，但目前已暫停預購至農曆新年之後，想吃還得碰碰運氣了。

圖／翻攝IG@yu__dessert