抹茶控快衝！ 「伊藤久右衛門」中山站新址開幕 連3天「抹茶芭菲」只要半價

吃得到日本京都宇治抹茶的「伊藤久右衛門」抹茶專賣店，是許多抹茶控衝中山站朝聖的必吃清單，1/19「伊藤久右衛門」中山店搬家新開幕，搬到原址正對面，並奉上開幕優惠「抹茶芭菲半價」，抹茶控把握機會快衝了！

圖／翻攝台灣伊藤久右衛門粉專

中山站「伊藤久右衛門」新門市在原址的正對面，以大樓三角窗大面落地玻璃，搭配抹茶刷形象的燈具，延續療癒的日系風格，而餐點仍以「抹茶芭菲」系列為招牌，含有抹茶霜淇淋或是抹茶蛋糕捲的配料層層堆疊，光吃下午茶就能飽足。

圖／翻攝台灣伊藤久右衛門粉專

伊藤久右衛門中山店新開幕優惠，於1/19至1/21連續三天限定「抹茶芭菲半價」，只要110元就能品嚐，於1/19當天還有入座消費送限量年曆活動。同時預告，2024將推出「日本商品海外直送」新服務，抹茶控敲碗期待可以線上直送抹茶周邊商品，直接從日本寄到家。

圖／翻攝台灣伊藤久右衛門粉專

圖／翻攝台灣伊藤久右衛門粉專

伊藤久右衛門

新址：台北市中山北路一段115號

電話：02-25675335