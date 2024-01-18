Toyz請你喝！拾汣茶屋「免費飲品100杯」霸氣放送 不限品項、全台門市統統有

免費手搖領起來！網紅Toyz創立的手搖品牌「拾汣茶屋」霸氣祭好康，將於1/19當日推出限定「免費飲品大放送」活動，全門市各贈100杯免費飲品，甚至不限品項超大方，記得查好目標門店準備開喝啦！

圖／拾汣茶屋粉絲頁

「拾汣茶屋」祭出超狂尾牙季「免費飲品大放送」，1/19當天推出一日限定手搖免費送活動，全台門市統統有，每間門店各贈「免費飲品100杯」，每人限領乙杯，不限品項還能任你選，一整個霸氣到不行，讓看到活動消息的網友直呼「那麼猛喔」、「排隊排起來」。

欲搶好康的朋友注意，該活動限現場排隊，外送不適用，免費飲品不另提供額外加料，實際情況依各門市現場原料與贈送情形為準。

拾汣茶屋 「免費飲品大放送」活動資訊

活動日期：2024/1/19

優惠內容：拾汣茶屋全門市、每間各贈「免費飲品100杯」，不限品項，每人限領乙杯

備註：本優惠僅限現場排隊；實際情況依各門市現場原料與贈送情形為準