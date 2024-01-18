快訊

懶人包／你預購三星Galaxy S24嗎？最高折扣8000元 不同平台贈品一次看

「韓江配」掀話題！韓國瑜點名任立院副院長 江啟臣發聲了

包給5歲外甥600遭嫌「低成就才給這麼少」 兒童紅包行情曝光

Toyz請你喝！拾汣茶屋「免費飲品100杯」霸氣放送 不限品項、全台門市統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／拾汣茶屋粉絲頁
圖／拾汣茶屋粉絲頁

免費手搖領起來！網紅Toyz創立的手搖品牌「拾汣茶屋」霸氣祭好康，將於1/19當日推出限定「免費飲品大放送」活動，全門市各贈100杯免費飲品，甚至不限品項超大方，記得查好目標門店準備開喝啦！

圖／拾汣茶屋粉絲頁
圖／拾汣茶屋粉絲頁

「拾汣茶屋」祭出超狂尾牙季「免費飲品大放送」，1/19當天推出一日限定手搖免費送活動，全台門市統統有，每間門店各贈「免費飲品100杯」，每人限領乙杯，不限品項還能任你選，一整個霸氣到不行，讓看到活動消息的網友直呼「那麼猛喔」、「排隊排起來」。

欲搶好康的朋友注意，該活動限現場排隊，外送不適用，免費飲品不另提供額外加料，實際情況依各門市現場原料與贈送情形為準。

拾汣茶屋 「免費飲品大放送」活動資訊

活動日期：2024/1/19

優惠內容：拾汣茶屋全門市、每間各贈「免費飲品100杯」，不限品項，每人限領乙杯

備註：本優惠僅限現場排隊；實際情況依各門市現場原料與贈送情形為準

編輯推薦

手搖 拾汣茶屋

相關新聞

賣破5000萬個！韓國「延世生乳包」登台掀熱議 限時「第二件79折」網友吃過這麼說

洗版各大社群！來自韓國的「延世大學生乳包」於7-ELEVEN限定門市上架，開賣即引發搶購嘗鮮風潮，由於原價一顆要價119元，令不少網友卻步...

Toyz請你喝！拾汣茶屋「免費飲品100杯」霸氣放送 不限品項、全台門市統統有

免費手搖領起來！網紅Toyz創立的手搖品牌「拾汣茶屋」霸氣祭好康，將於1/19當日推出限定「免費飲品大放送」活動，全門市各贈100杯免費飲品，甚至不限品項超大方！

放入半斤重草莓！初韻冬季限量版「滿杯草莓水果撈」霸氣開賣百元有找　CoCo臘八限定「發發盅」第二杯半價

水果撈升級了！主打新鮮水果茶飲的人氣手搖飲「初韻」自去年底推出全新甜品「水果撈」搭配可愛外帶盒掀起風潮，順應草莓季到來，特別再推冬季限量新品「滿杯草莓酸奶水果撈」，草莓份量霸氣十...

咀嚼控們小心！紅白小湯圓、芋圓地瓜圓、黑糖珍珠三王攜手出現「頃刻間」咬咬好療癒

綠豆沙牛奶專賣店「頃刻間」，在邁入2024年初，把冷冷冬天裡的好夥伴-紅豆湯跟湯圓，變成手搖飲啦～推出撫慰心靈的聖品「圓仔紅豆沙牛奶」，而且1/28前還祭出第二杯半價的優惠，喜歡紅豆與湯圓組合的你別忘了嘗鮮。

最萌矮袋鼠再登機！「五桐號 x Dinotaeng x 華航」聯名第二彈 加碼三天搭機開吃「棉花糖Q餅」 聯名禮盒不用飛就能擁有

短尾矮袋鼠又來了！超人氣手搖「五桐號」自去年暑假與中華航空攜手，推出機上限定茶系列甜點及飲品引發熱議。2024最新一波好評第二彈登場，不僅打造全新口味，還有過年加碼全航線都吃得到春節限定「棉花糖Q餅」，更推出...

明治冰淇淋買1送1！7-11獨賣「牛奶冰淇淋」半價開吃 搶便宜掃貨看運氣

明治冰淇淋買1送1！有網友幸運遇到日本知名品牌明治冰淇淋的難得優惠，大推該品項濃郁又好吃，看到分享的網友紛紛留言「買一送一很划算欸」、「這個超好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。