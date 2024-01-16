早餐好文青！早安美芝城春節新裝「龍」重登場 漢堡袋、飲料杯可愛度爆棚 還有「發限動送200元餐券」人人有獎

連鎖早餐文青起來！連鎖早餐店「早安美芝城」迎接2024龍年到來，特別與人氣插畫家「瑞秋廖」聯名推出春節限定新包裝，餐盒、漢堡袋、飲料杯等包材上都看得到可愛活潑的手繪早餐龍，美味早餐加療癒包裝為你開啟充滿元氣的一天。

圖／早安美芝城粉絲專頁

圖／早安美芝城官方IG(@goodmorningmacc)

早安美芝城新裝開跑，本次攜手人氣插畫家「瑞秋廖」聯名合推春節限定包裝「龍」重登場！插畫家筆下的手繪早餐龍不僅可愛，更融合多種早餐元素，像是帶著蛙蛙買漢堡、喝奶茶、偽裝成三明治的逗趣模樣統統看得到，一次療癒你的胃和心。

圖／插畫家瑞秋廖粉絲專頁

圖／插畫家瑞秋廖粉絲專頁

此外，插畫家瑞秋也特別為美芝城長年熱銷的年節商品「蘿蔔糕」設計新裝，化身「阿龍師」上菜賣萌超吸睛。即起凡購買任一年節蘿蔔糕（不限口味）或於販售門市單筆消費滿199元可享399元加購限量「好運龍來保冷袋」，高顏值百搭提袋日常外出都適合。詳情可見早安美芝城官網。

圖／早安美芝城粉絲專頁

圖／早安美芝城粉絲專頁

不僅如此，早安美芝城「發限動送餐券」的活動如火如荼進行中，即日起至1/31，凡穿著與圖中美芝城女孩類似的穿搭單品，如藍色系衣服、背心、長裙三擇一即可，至全台美芝城門市拍照打卡，發到公開IG帳號限時動態，標記早安美芝城官方IG，並保留24小時，即可獲得200元早美餐券，預計於2/3開始發送，不用抽直接有，這麼好康真的要把握啦！

圖／早安美芝城官方IG(@goodmorningmacc)

早安美芝城 「發限動送餐券」活動資訊

活動時間：即日起至1/31

活動規則：穿著與圖中美芝城女孩類似的穿搭單品（藍色系衣服／背心／長裙，3元素擇1），至全台早安美芝城門市拍下美照，將照片發至公開IG帳號限時動態，標記早安美芝城官方IG，並保留24小時即為完成任務

活動獎勵：200元早美餐券（預計於2/3開始發送）

備註：相關活動內容以早安美芝城公布為準，早安美芝城保留活動最終解釋及終止權