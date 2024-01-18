放入半斤重草莓！初韻冬季限量版「滿杯草莓水果撈」霸氣開賣百元有找　CoCo臘八限定「發發盅」第二杯半價

水果撈升級了！主打新鮮水果茶飲的人氣手搖飲「初韻」自去年底推出全新甜品「水果撈」搭配可愛外帶盒掀起風潮，順應草莓季到來，特別再推冬季限量新品「滿杯草莓酸奶水果撈」，草莓份量霸氣十足，絕對能夠一次滿足草莓控。

初韻冬季限量版「滿杯草莓酸奶水果撈」，1/19～1/21祭出嘗鮮價99元優惠。圖／初韻提供

正值草莓季，連鎖手搖品牌「初韻」將甜品「水果撈」再升級，特別新推冬季限量版「滿杯草莓酸奶水果撈」，重達半斤的新鮮草莓量超霸氣，搭配草莓味酸奶清爽不甜膩，酸甜好滋味吃一口就上癮。此外，初韻還同步祭出限時優惠，1/19～1/21，到初韻門市購買新品「滿杯草莓酸奶水果撈」，即可以嘗鮮價99元入手（原價125元），數量有限、售完為止。

圖／初韻提供

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而今(18)日為農曆臘月初八臘八節，「CoCo都可」則推出內含紅豆、花生、燕麥、芋頭、QQ、珍珠、布丁及仙草等八種配料的「發發盅」，並祭出一日限定「第二杯半價」，於官方LINE帳號領券即享優惠，喜歡滿滿配料的朋友千萬別錯過了。

圖／CoCo都可提供

初韻「滿杯草莓酸奶水果撈」限時優惠資訊

優惠期間：1/19～1/21

優惠內容：活動期間內，到全台各初韻門店購買「滿杯草莓酸奶水果撈」，即享嘗鮮價99元（原價125元）

注意事項：各分店數量有限，售完為止；實際銷售狀況需依各店家公告為主