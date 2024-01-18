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咀嚼控們小心！紅白小湯圓、芋圓地瓜圓、黑糖珍珠三王攜手出現「頃刻間」咬咬好療癒

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／頃刻間 提供
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綠豆沙牛奶專賣店「頃刻間」，在邁入2024年初，把冷冷冬天裡的好夥伴-紅豆湯跟湯圓，變成手搖飲啦～推出撫慰心靈的聖品「圓仔紅豆沙牛奶」，而且1/28前還祭出第二杯半價的優惠，喜歡紅豆與湯圓組合的你別忘了嘗鮮。

圖／頃刻間 提供
圖／頃刻間 提供

圖／頃刻間 提供
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滿滿復古風、懷舊的手搖飲店「頃刻間」，在新的一年推出全新配料-小湯圓「紅白圓仔」，Q中帶軟、口感十足糯米香混搭綿密的紅豆沙牛奶，正好是面對寒冷冬天的標準搭配，用這濃濃的台灣味征服大家的刁嘴；而且1/28日前還有第二杯半價的優惠，可以揪姊妹好友們甜蜜開喝。

圖／頃刻間 提供
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除了「圓仔紅豆沙牛奶」，也另外推薦兩款咀嚼控一定要試試的手搖飲品：「芋頭沙牛奶＋地芋圓圓」和「黑糖珍珠大奶怪」，以新鮮芋頭熬成泥，與鮮奶結合後的黃金比例，讓濃郁芋頭香和與醇厚奶香聯手出擊，最後加上外Q內軟的芋圓、地瓜圓，絕對滿足咀嚼控的咬咬慾和芋頭控們的味蕾；而入味又Q彈的黑糖波霸珍珠在手炒黑糖漿的點綴下，跟鮮奶完美交織，更是經典到不行的手搖飲常勝軍，咀嚼控們記得試試。

綠豆沙牛奶專賣店 頃刻間

地址：台北市士林區小北街1號

圖／頃刻間 提供
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