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「-18°C焦糖起司蛋糕」快閃信義區！首2日送限定草莓可頌，「穿黃衣」還可免費兌換飲品

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝自承繼臉書粉專
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信義驚豔現身「超夯起士蛋糕」快閃了！從1/20至3/17，「承繼」在信義新光三越A8掀起美食狂潮。此次快閃店呈獻不僅有經典的「-18°C焦糖起司蛋糕」單片包裝，方便隨時隨地品味，更帶來全新驚喜的「CROISSANT BAR」，並搭配多款現烤肉桂捲、特調飲品，打破味蕾的想像。

圖／翻攝自承繼臉書粉專
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這款極受歡迎的「-18°C焦糖起司蛋糕」如冰淇淋般融化在口中，奶香濃郁，搭配層層的脆焦糖，絕對是忠實顧客的最愛。這回限定推出的「-18°C焦糖起司蛋糕-單片包裝」首度登場，一方面便利攜帶，一方面維持即時享受的特色，帶給食客全新品味體驗。

圖／翻攝自承繼臉書粉專
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圖／翻攝自承繼臉書粉專
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快閃店另一大看點是首次現身的「CROISSANT BAR」，獨家販售的這款商品以兩種風格呈現。一款模仿冰火可頌，結合現擠冰心奶霜餡，外皮口感酥脆；另一款法式鹹點風格，以牛肝箘野菇與明太子為主打，品味如置身法國鄉村。當然，店內還有經典的現烤肉桂商品，搭配實體店限定的特調茶飲、咖啡，味蕾一次享受多層次的口感，一定要去！

值得一提的是快閃的1/20與1/21首２日限量每日前100名顧客不限消費金額，馬上送限定口味季節草莓的CROISSANT BAR，總數200份，送完為止；快閃期間購買烘焙類商品、焦糖起司蛋糕，加購飲品直接現折30元；還有「黃色」服飾穿上身再追蹤哀居還可以免費兌換飲品一杯，趕快揪團了啦！

圖／翻攝自承繼臉書粉專
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承繼信義POP-UP STORE快閃店

快閃店活動日期：1/20至3/17

地點：新光三越信義新天地A8 1樓

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蛋糕 快閃店 新光三越 肉桂捲 奶霜

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