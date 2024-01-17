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最萌矮袋鼠再登機！「五桐號 x Dinotaeng x 華航」聯名第二彈 加碼三天搭機開吃「棉花糖Q餅」 聯名禮盒不用飛就能擁有
短尾矮袋鼠又來了！超人氣手搖「五桐號」自去年暑假與中華航空攜手，推出機上限定茶系列甜點及飲品引發熱議。2024最新一波好評第二彈登場，不僅打造全新口味，還有過年加碼全航線都吃得到春節限定「棉花糖Q餅」，更推出華航限量禮盒，即使不搭飛機也能擁有！
手搖夯店「五桐號」帶著韓國插畫家Dinotaeng筆下的療癒短尾矮袋鼠Quokka和好夥伴BoBo再度登機，今年再度和中華航空合作推出跨界聯名第二彈，打造結合草莓、蜜桃、荔枝等少女系水果口味甜點，搭配鐵觀音、蜜香紅茶。不僅如此，2/8小年夜起至2/10大年初一，凡是自台灣出發之航班，不限航線、全艙等都能嘗到春節限定的「棉花糖Q餅」，印有Quokka身影的限定包裝超吸睛，可愛到捨不得拆。
不搭飛機也想擁有嗎？本次中華航空特別於線上eMall開賣限量聯名禮盒，內含Quokka造型馬克杯、迷你桂花烏龍及珍珠奶茶棉花糖Q餅，加上療癒系聯名外盒，不用花機票錢也能輕鬆擁有。
五桐號 x Dinotaeng x 中華航空 過年加碼活動資訊
活動時間：2024/2/8～2024/2/10
活動內容：自台灣出發之華航班機，不限航線、全艙等都能吃到春節限定「Quokka闔家團圓棉花糖Q餅」
備註：實際供應狀況以華航為準
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