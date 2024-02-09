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嘴饞常備！精選「全聯5大必買零食」涮嘴開炫 快加入年節補貨清單

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
示意圖。圖／全聯福利中心提供
示意圖。圖／全聯福利中心提供

全聯餅乾買什麼？年節一到，家家戶戶必備各式零嘴，除了瓜子、肉乾等涮嘴年貨外，就近在全聯就能買到的「5大必買零食推薦」，包含爆紅到海外變身明星同款、熱賣數十年的經典好味道、新推出即掀討論等熱門點心，購物清單先寫好，準備掃貨去！

示意圖。圖／全聯福利中心提供
示意圖。圖／全聯福利中心提供

義美泡芙

長年熱銷的「義美小泡芙」不僅國人很愛，就連外國遊客、明星也愛不釋手，時常在韓星路透中出現。牛奶、草莓及巧克力等三種口味都涮嘴，一口一個方便又耐吃。

圖／義美食品線上購網站
圖／義美食品線上購網站

圖／義美食品線上購網站
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⬤ 蜜蘭諾 黑白巧雙重奏

先前在各社群受到不少網友分享的「黑白巧雙重奏」，在香濃可可餅乾中嵌入融雪般的白巧，雙重巧克力碰撞出好滋味，單入包裝吃起來方便不髒手也易保存，搭配牛奶、咖啡都超適合。

圖／宏亞食品提供
圖／宏亞食品提供

圖／77官網
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⬤ 義美 杏仁巧克力酥片

「杏仁巧克力酥片」同樣為義美熱門不敗點心，不少外國人都會選擇當作伴手禮送給親朋好友。香脆杏仁搭配濃郁黑巧克力鬆脆餅乾，口感層次豐富不甜膩，不愧是熱銷40年的經典零食。

圖／義美食品線上購網站
圖／義美食品線上購網站

圖／義美食品線上購網站
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⬤ 可口 小瓜呆脆笛酥

經典「小瓜呆脆笛酥」除了有牛奶、草莓、巧克力等常見口味外，最推「蜂蜜牛奶口味」，吃得到蜂蜜的香與甜，長條一根入口方便，常常涮嘴到一不小心就炫完一盒。

圖／蜜蜂工坊粉絲專頁
圖／蜜蜂工坊粉絲專頁

圖／全聯線上購網站
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⬤ 本味誠現 mini牛奶餅

家中常備「mini牛奶餅」在過年更是不可或缺，選用紐西蘭優質乳源、全蛋黃與天然奶油烘焙製成濃醇香的牛奶餅，適合年節在家邊吃配電視或聚會閒聊解饞。

圖／77官網
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巧克力 泡芙 牛奶 義美 餅乾

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