果粒好好吃！ 精選6家「鮮果控手搖飲」 Mr.Wish爆汁甜橘、大苑子橙柚果粒、三分春色草莓聖品

果粒好好吃！ 想要每一口都感受新鮮果肉在口裡爆汁的快感，快來一同看看udn旅遊美食小編整理精選6家「鮮果控手搖飲」，有Mr.Wish的爆汁甜橘、大苑子的橙柚果粒、萬波的春橙翡翠、三分春色的一口氣喝得4款草莓聖品，每一種都讓人想品嚐好好吃的香甜果粒！

Mr.Wish

圖／Mr.Wish提供

迎新年吃橘子大吉大利！Mr.Wish鮮果茶玩家最新推出2款以「台灣椪柑」為主軸的飲品，分別為「甜橘香橙啵啵」，鮮榨一整顆椪柑再加入香甜的柳橙果肉；「大橘紅茶」內含一整顆台灣椪柑的量，多汁香甜的橘子與紅茶香完美融合！

大苑子

圖／大苑子提供

大苑子文旦柚系列不但能吃還能喝！「橙柚果粒多」採用台灣柳丁的鮮甜與文旦果粒，再佐以綠茶，每一口都能回甘；「雙柚果利多」是雙柚覺醒饗宴，選用台灣葡萄柚加上台灣文旦柚，柑橘果香香氣濃郁及滿滿果粒；「柚想見檸」以錫蘭紅茶為基底，與台灣檸檬、文旦柚的柑橘果香酸甜交織，每一口都享受酸甜豐富滋味！

三分春色

圖／三分春色提供

三分春色今年冬季推出應景四大天王，「草莓拿鐵布蕾」底層是獨家風味口感的手作布丁，搭配大湖香水草莓丁達完美比例；「霸氣草莓可爾必思」搭配新鮮香水草莓果粒和草莓凍多重口感，濃郁酸甜。

「海鹽芝士草莓」以草莓冰沙堆疊草莓凍和草莓果粒，加上香濃芝士，鹹甜濃郁還有滿滿的鮮果粒；「霸氣翡翠草莓」草莓果香跟綠茶香的口感層次，選三分糖就能絕佳品嚐。

萬波

圖／萬波島嶼紅茶提供

「春橙翡翠」選用當季採收的新鮮柳橙果肉，搭配清爽的宣橋綠茶，散發柳橙的酸甜香氣與綠茶淡雅清香達到完美平衡，每一口都喝得到柳橙果肉新鮮滋味；「春橙愛玉」則是加了萬波招牌愛玉，滑嫩的愛玉讓飲品滋味層次升級，讓人忍不住一口接著一口。

七盞茶

圖／七盞茶粉絲專頁

招牌「七盞紅萃」以阿薩姆搭配台茶18號，融合蘋果、石榴與西洋梨的清甜果香，曾榮獲「食品界米其林」比利時iTQi風味大獎。

清心福全

圖／清新福全粉絲專頁

清心福全的冬季熱飲「雙倍蜜桃鮮奶茶」，用雙倍量的蜜桃果粒搭配香醇鮮奶，味道更厚實、更甜蜜，熱熱喝別有一番風味。