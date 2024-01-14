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有星冰樂快衝！ 星巴克11指定品項 連續三天「買1送1」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉專
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星粉們衝了！ 星巴克自1/15至1/17的11時至20時，推出指定品項好友分享日，除了票選當紅必喝飲料推薦，還能喝得到星冰樂哦！

圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉專
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自1/15至1/17的11時至20時，星巴克推出「吉祥平安好福氣 補運時刻」指定品項好友分享日，購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的指定品項，其中一杯星巴克招待，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。

指定11項品項包含：香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、福吉茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、蜜柚紅茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂。

圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉專
圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉專

另外，1/15至2/6，活動期間星禮程會員使用行動預點，單筆結帳輸入活動代碼「一起喝椰奶那堤」，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/容量一致的椰奶那堤，其中一杯由星巴克招待，每筆訂單限優惠一組。

圖／星巴克官網
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星巴克 星冰樂 咖啡

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