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過年喝這杯！CoCo攜手《嗨！營業中》跨界推龍年造型杯身 激推「3款咀嚼系飲品」經典必喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

人氣連鎖手搖「CoCo都可」慶龍年，特別與實境節目《嗨！營業中》跨界聯手推出新年造型杯身，除了CoCo經典IP三角色外，還看得到節目的可愛吉祥物「好YA雞」，光是杯身就能感受濃濃的過年氣氛。

圖／CoCo都可提供
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「CoCo都可」2024首度攜手實境節目《嗨！營業中》強強推出2種聯名杯身，同步大推節目中出現的3款咀嚼系飲品，有「日焙蕨餅奶茶」、「莓果派對」及「椰奶摩摩恰恰」。「日焙蕨餅奶茶」喝得到軟Q獨家黑糖蕨餅，搭配渾厚的慢火焙烤奶茶，奶茶控首選必點；「莓果派對」以草莓及蔓越莓熬製成酸甜莓果醬，加入清爽青茶中，配上檸檬片，清新滋味在口中散開；而「椰奶摩摩恰恰」則在濃郁椰奶裡，放入冬季限定配料「QQ」、綿密芋泥及爽脆椰果，再以茉莉綠茶融合，一杯就有滿滿飽足感。

圖／CoCo都可提供
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聯名造型杯身分別以紅、黃等喜慶顏色搭配，加上CoCo經典IP「小Co」、「Co娃」及「Co妮」與營業中吉祥物「好YA雞」，營造可愛療癒的過年喜氣氛圍。值得一提的是，聯名杯身僅限「大杯」使用，隨機提供，全台CoCo都可門市同步進行，數量有限，使用完畢會更換為正常杯身喔。

圖／CoCo都可提供
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