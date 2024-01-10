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Krispy Kreme拜早年！ 3款幸運甜甜圈「好運龍、吉祥花、恭喜檸」登場 3大紅包優惠，再享開工免費送1顆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Krispy Kreme Taiwan
圖／Krispy Kreme Taiwan

知名甜甜圈品牌Krispy Kreme又有療癒新作品了，這一回趁著新春時節，一口氣獻上3款超吸睛又應景的龍年新作「好運龍帶來」幸運甜甜圈，還有一系列優惠活動，讓大家天天龍歡喜，好運跟著一整年！

圖／Krispy Kreme Taiwan
圖／Krispy Kreme Taiwan

自即日起至2/21，推出「好運龍帶來禮盒」6入295元(原價315元)：3個好運龍帶來甜甜圈+3個綜合甜甜圈(45元含以下)，12入475元(原價585元)：3個好運龍帶來甜甜圈+9個綜合甜甜圈(45元含以下)。

同一期間還有「好運龍帶來套餐」，與家人一起分享甜甜圈並配上一杯咖啡，一起團聚集好運，凡購買好運龍帶來甜甜圈，加購任一大杯飲品，享有15元新春好運優惠折扣！

圖／Krispy Kreme Taiwan
圖／Krispy Kreme Taiwan

自1/26至2/21將推出「好運龍總來．數位遊戲抽紅包」，由Krispy Kreme來發紅包，活動期間點入遊戲網址(https://reurl.cc/WREqz5)，共27天，不限資格每日可參加1次，抽獎優惠券限使用兌換1次，兌換日期至2024/3/5止，抽到的獎項在 D+14天內要至門市兌換完畢。

圖／Krispy Kreme Taiwan
圖／Krispy Kreme Taiwan

最後，Krispy Kreme預告「新春開工日」2/15迎接好運，凡開工當日只要消費，即可獲得原味糖霜甜甜圈一個，每間門市限量50名。

另外，Mister Donut草莓季引進日本「白雪波堤」，於即起至1/14推出「買5送2」活動，挑選七個甜甜圈需含一款指定商品，其中兩個由Mister Donut招待，還有指定飲品，享第2杯5折優惠。

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