第3波起司甜點壓軸！ 「全聯x蔡依林甜點」3款北海道乳酪製作 起司控百元開吃

起司控們準備出動！ 全聯甜點品牌We Sweet x 皇后陛下Your Majesty聯名甜點進入第3波壓軸登場，限時推出起司甜點系列，包含檸檬起司、半熟乳酪與一口乳酪，讓大家忍不住一口接一口。

圖／全聯提供

全聯We Sweet與蔡依林「皇后陛下Your Majesty」聯名甜點，從發想、口味到包裝與視覺皆由天后蔡依林親自研發監製，前兩波的巧克力甜點、草莓甜點開賣至今，已銷售超過23萬份，接下來加推起司系列陪消費者過新年。

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第3波起司甜點的販售時間為1/5至2/1限時28天，包含採用頂級北海道乳酪、馬斯卡彭起司及檸檬汁，以完美比例融合的「經典檸檬起司」，售價119元。

還有精選頂級北海道乳酪製成、適合一口一顆的「一口乳酪」，上層為重乳酪蛋糕搭配下層海綿蛋糕，雙重口感一次滿足；以及北海道乳酪加上進口奶油多工法製成的「半熟乳酪」，乳酪香氣十足且入口即化，兩款甜點皆百元有找，售價99元。

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