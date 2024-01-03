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有星冰樂！星巴克連兩日「第二杯半價」 經典3飲品這樣點週週買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁
圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁

繼2024第一波限時買一送一後，星巴克將於1/4、1/5連續兩天再推「第二杯半價」，包含星冰樂系列，邀請顧客一同喝飲品迎接週末。此外，外送平台foodomo另有每週三至五的「好友分享日」，喜歡經典品項的朋友可別錯過！

圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁
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星巴克飲品優惠接著來，星巴克於1/4、1/5祭出「第二杯半價」活動，活動期間購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱的飲料，可享第二杯半價優惠，大家最愛的星冰樂也包含其中，優惠開喝韓國同款熱賣「維也納風奶香那堤」趁現在。

圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁
圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁

而喜愛星巴克經典飲品的朋友注意，即日起至2/15的每週三至五，於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的「那堤、經典紅茶那堤或美式咖啡」即享買一送一，看準時間就能優惠喝啦！值得注意的是，2/7至2/14期間不適用優惠喔。

圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁
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星巴克 星冰樂 買一送一 咖啡

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