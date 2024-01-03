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動作要快！CoCo都可「日式焙茶買1送1」一日限定 可不可「龍捲可頌棒禮盒」超夯被搶爆
2024第一個都可好友日在今(3)天，全球手搖連鎖「CoCo都可」新年第一波好友日優惠祭出「日式焙茶」買一送一，是杯喝得到完整茶香與清爽解膩的經典飲品。而同樣為手搖人氣品牌的「可不可熟成紅茶」則攜手知名烘焙品牌推出「龍捲可頌棒」禮盒，若是吃膩蛋捲了不妨來點新選擇吧！
「CoCo都可」2024首個週三好友日推出「日式焙茶(大)第二杯0元」，只要至CoCo LINE官方帳號領券後，即可於都可訂線上點餐享有優惠，CoCo「日式焙茶」使用鹿兒島出產的絕頂茶葉，由慢火焙烤保留香氣，茶味濃郁、風味清爽，適合上班日喝上一杯提提神。
此外，同為連鎖手搖名店的「可不可熟成紅茶」則與以圓可頌聞名的「獻 Iminding」攜手合推龍年限量禮盒，手工製作的酥脆可頌捲，香而不膩，減糖配方減少罪惡感，再以可不可質感設計禮盒盛裝，送禮超給力。由於「龍捲可頌棒禮盒」超搶手，目前線上商城已標註完售，另可於可不可門市詢問，數量有限、售完為止，新年送禮快上車。
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