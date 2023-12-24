快訊

賴清德老家Google街景變了...掃地2人被打碼 他嗆綠：獨裁思想才有的做法

南韓大眾浴池漏電...3名70多歲女客觸電驚聲尖叫 暈倒送醫仍不治

侯友宜和地方首長同台！一排人手比OK 唯獨「她」做出不同手勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

敬請期待！全家「1月霜淇淋」提前曝光 冰火五重天吃法釋出

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

驚人口味來襲！全家便利商店霜淇淋將迎來一月新口味，據網友分享文宣曝光，新年首個霜淇淋口味攜手知名麻辣鍋推出「青花椒」麻辣霜淇淋，搭配賞味方式也搶先釋出。而本月經典不敗「巧克力霜淇淋」也有望持續販售。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

2024年首個話題霜淇淋登場！全家Fami!ce霜淇淋頻推新品，每月新口味都引發網友熱議，近日即有下月新口味消息釋出，本次與麻辣鍋名店「青花驕」合作，打造「青花椒」口味麻辣霜淇淋。

據悉為重現「青花驕冰淇淋」吃法，以牛奶、巧克力等口味霜淇淋為底，另外自助淋上獨門青花椒油包，冰火五重天口感在嘴裡化開，消息傳出即掀起網友驚呼「出頭好多」、「期待嘗鮮」，預計於明年1/5起正式開賣。

青花驕首創店內必點人氣「青花椒冰淇淋」。圖／青花驕提供
青花驕首創店內必點人氣「青花椒冰淇淋」。圖／青花驕提供

除了一月麻辣霜淇淋引起討論外，現行販售的畬室聯名巧克力霜淇淋仍深受消費者喜愛與頻繁回購。提醒手邊還有FamiPort票券的朋友，截至12/31，憑FamiPort票券可享中杯單品熱美式、霜淇淋買一送一，記得檢查有沒有優惠被遺漏囉。

全家便利商店畬室聯名「濃黑巧克力霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店畬室聯名「濃黑巧克力霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

編輯推薦

霜淇淋 巧克力 青花驕 麻辣鍋 全家便利商店 買一送一

相關新聞

敬請期待！全家「1月霜淇淋」提前曝光 冰火五重天吃法釋出

驚人口味來襲！全家便利商店霜淇淋將迎來一月新口味，據網友分享，2024首個霜淇淋口味攜手知名麻辣鍋推出「青花椒霜淇淋」，而超人氣經典「巧克力霜淇淋」則有望持續供應。

不畏寒流也要吃！ 4大特色冰淇淋上市「蜷尾家」3聯名、斑比山丘「美美子霜淇淋」、哈根達斯「家庭號」自由配

不畏寒流也要吃！ 蜷尾家Ｘ巴黎Laïzé「3款聯名霜淇淋」、BV土豪系「金箔冰淇淋」、哈根達斯「家庭號夸脫」4口味自由配

第2波甜美來襲！ 「全聯x蔡依林甜點」草莓蛋糕、慕斯罐、奶酪 14天限量開賣 草莓控開吃

第2波甜美來襲！ 「全聯x蔡依林甜點」草莓蛋糕、慕斯罐、奶酪 14天限量開賣 草莓控開吃

平安夜前巧遇史努比！「麻古茶坊X史努比」甜蜜聯名 棉花糖「雲朵芝芝可可」Ｑ萌好療癒

冷颼颼的天氣來杯暖呼呼的巧克力，是最幸福不過的事情了！可愛的史努比這回在【麻古茶坊】萌萌登場啦，和【PEANUTS花生漫畫史努比】推出聯名飲料，把軟綿綿的史努比造型棉花糖，放在絲滑芝芝可可上，搭配前Versace首席視覺設計師設計的兩款聯名紙杯，12/22起在全台門市販售，絕對是粉絲們一定要喝喝看的！

新光三越太威了！三大獨家後再拿下排隊馬卡龍「PIERRE HERMÉ」首發正櫃

新光三越台北信義新天地整個12月火力全開，全台最有話題品牌店型都聚焦在這。繼A11全台首家「寶可夢中心」開幕後，每天早上...

再冷都要買！特搜超夢幻「中台６款聖誕樹冰淇淋」 掌上型聖誕樹爆款洗版社群

冷歸冷還是要吃！即將迎來年末「聖誕節」，udn小編特搜中台兩地的「聖誕樹造型霜淇淋」，每一款造型都好別緻、可愛又夢幻，真想衝一波打卡一輪！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。