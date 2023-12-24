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敬請期待！全家「1月霜淇淋」提前曝光 冰火五重天吃法釋出
驚人口味來襲！全家便利商店霜淇淋將迎來一月新口味，據網友分享文宣曝光，新年首個霜淇淋口味攜手知名麻辣鍋推出「青花椒」麻辣霜淇淋，搭配賞味方式也搶先釋出。而本月經典不敗「巧克力霜淇淋」也有望持續販售。
2024年首個話題霜淇淋登場！全家Fami!ce霜淇淋頻推新品，每月新口味都引發網友熱議，近日即有下月新口味消息釋出，本次與麻辣鍋名店「青花驕」合作，打造「青花椒」口味麻辣霜淇淋。
據悉為重現「青花驕冰淇淋」吃法，以牛奶、巧克力等口味霜淇淋為底，另外自助淋上獨門青花椒油包，冰火五重天口感在嘴裡化開，消息傳出即掀起網友驚呼「出頭好多」、「期待嘗鮮」，預計於明年1/5起正式開賣。
除了一月麻辣霜淇淋引起討論外，現行販售的畬室聯名巧克力霜淇淋仍深受消費者喜愛與頻繁回購。提醒手邊還有FamiPort票券的朋友，截至12/31，憑FamiPort票券可享中杯單品熱美式、霜淇淋買一送一，記得檢查有沒有優惠被遺漏囉。
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