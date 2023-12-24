敬請期待！全家「1月霜淇淋」提前曝光 冰火五重天吃法釋出

冷颼颼的天氣來杯暖呼呼的巧克力，是最幸福不過的事情了！可愛的史努比這回在【麻古茶坊】萌萌登場啦，和【PEANUTS花生漫畫史努比】推出聯名飲料，把軟綿綿的史努比造型棉花糖，放在絲滑芝芝可可上，搭配前Versace首席視覺設計師設計的兩款聯名紙杯，12/22起在全台門市販售，絕對是粉絲們一定要喝喝看的！

2023-12-22 13:00