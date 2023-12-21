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再冷都要買！特搜超夢幻「中台６款聖誕樹冰淇淋」 掌上型聖誕樹爆款洗版社群

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／新光三越台北信義新天地粉絲頁、KUMOKUMO芝士蛋糕官微、摘自小紅書@胖丹及小紅書@迷你小汉堡
圖／新光三越台北信義新天地粉絲頁KUMOKUMO芝士蛋糕官微、摘自小紅書@胖丹小紅書@迷你小汉堡

冷歸冷還是要吃！過幾天將迎來年末最大節「聖誕節」，應景餐點五花八門、吸睛登場。以下是udn小編特搜中台兩地的「聖誕樹造型冰淇淋」，每一個造型都好別緻、可愛又夢幻，真想衝一波打卡一輪！

【台灣】

⬤ 楓糖男孩

「楓糖男孩」即日起至12/31推出聖誕限定聖誕。圖／新光三越台北信義新天地粉絲頁
「楓糖男孩」即日起至12/31推出聖誕限定聖誕。圖／新光三越台北信義新天地粉絲頁

遊日必買「楓糖男孩」台北首店即日起至12/31推出耶誕限定聖誕，以微苦的京都小山園抹茶奶油包覆奶香濃郁的北海道澤西鮮乳霜淇淋，聖誕樹外型加上紅寶石巧克力脆球，最後放上手工星星餅乾，縮小版聖誕樹拿在手上超吸睛，打卡曬照狂吸讚。

地址：台北市信義區松高路12號B2F（新光三越台北信義新天地A8）

圖／新光三越台北信義新天地粉絲頁
圖／新光三越台北信義新天地粉絲頁

⬤ 米弎豆

米弎豆推出期間限定「聖誕樹蒙布朗霜淇淋」，於鹿港民權店、台中勤美PARK2店開賣，販售至12/25。圖／米弎豆粉絲頁
米弎豆推出期間限定「聖誕樹蒙布朗霜淇淋」，於鹿港民權店、台中勤美PARK2店開賣，販售至12/25。圖／米弎豆粉絲頁

主打日式甜點的「米弎豆」蒙布朗深受甜點控喜愛，今年聖誕推出期間限定「聖誕樹蒙布朗霜淇淋」，於鹿港民權店、台中勤美PARK2店開賣，販售至12/25，以十勝牛乳霜淇淋搭配八女抹茶製蒙布朗餡、大湖馬拉邦山草莓，不僅有內涵，顏質也超高。

此外，還有粉嫩動人的「絹糸草莓蒙布朗霜淇淋」，吃得到當季新鮮大湖草莓、草莓脆粒及由新鮮草莓粉、法國覆盆子製成的蒙布朗，這款粉色聖誕樹也超可以！同樣於鹿港民權店、台中勤美PARK2店限定販售。

圖／米弎豆粉絲頁
圖／米弎豆粉絲頁

鹿港民權店：彰化縣鹿港鎮民權路264號

台中勤美PARK2店：台中市西區英才路534號

【中國】

⬤ 哈根達斯

圖／摘自小紅書@迷你小汉堡
圖／摘自小紅書@迷你小汉堡

大陸哈根達斯應景「聖誕季節華夫統」洗版小紅書，三球冰淇淋可自選搭配，再用小塊蛋糕、巧克力脆片點綴，最後放上草莓當作雪人帽子，一次Get聖誕樹及雪人造型冰淇淋。

⬤ KUMOKUMO芝士蛋糕

圖／KUMOKUMO芝士蛋糕官微
圖／KUMOKUMO芝士蛋糕官微

被稱作芝士蛋糕界名牌的「KUMOKUMO」聖誕新品推出「聖誕芝士巴斯克冰淇淋」，以招牌超人氣巴斯克為底，上面擠上香濃抹茶冰淇淋，再以繽紛糖果及頂部巧克力星星妝點，耶誕氛圍直接被拿捏住。

⬤ DQ冰淇淋

圖／摘自小紅書@hyqbfp
圖／摘自小紅書@hyqbfp

來自美國連鎖冰淇淋店「Dairy Queen」以倒杯不灑為品牌特色，「糖心聖誕樹」冰淇淋灑上一層濃郁抹茶粉，鑲嵌紅絲絨蛋糕粒，裡面吃得到軟糯黑糖麻糬及曲奇餅乾碎，這種組合怎麼可能不好吃！

⬤ ANOTHER GELATO

寧波義式冰淇淋名店「ANOTHER GELATO」聖誕樹冰淇淋粉嫩超好拍。圖／摘自小紅書@胖丹
寧波義式冰淇淋名店「ANOTHER GELATO」聖誕樹冰淇淋粉嫩超好拍。圖／摘自小紅書@胖丹

寧波必訪名店「ANOTHER GELATO」專賣義式冰淇淋，最新熱門打卡單品「聖誕樹冰淇淋」由話梅番石榴及泰式奶綠兩種口味冰淇淋組成，粉紅及粉綠的搭配超夢幻。

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