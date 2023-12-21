再冷都要買！特搜超夢幻「中台６款聖誕樹冰淇淋」 掌上型聖誕樹爆款洗版社群
冷歸冷還是要吃！過幾天將迎來年末最大節「聖誕節」，應景餐點五花八門、吸睛登場。以下是udn小編特搜中台兩地的「聖誕樹造型冰淇淋」，每一個造型都好別緻、可愛又夢幻，真想衝一波打卡一輪！
【台灣】
⬤ 楓糖男孩
遊日必買「楓糖男孩」台北首店即日起至12/31推出耶誕限定聖誕，以微苦的京都小山園抹茶奶油包覆奶香濃郁的北海道澤西鮮乳霜淇淋，聖誕樹外型加上紅寶石巧克力脆球，最後放上手工星星餅乾，縮小版聖誕樹拿在手上超吸睛，打卡曬照狂吸讚。
地址：台北市信義區松高路12號B2F（新光三越台北信義新天地A8）
⬤ 米弎豆
主打日式甜點的「米弎豆」蒙布朗深受甜點控喜愛，今年聖誕推出期間限定「聖誕樹蒙布朗霜淇淋」，於鹿港民權店、台中勤美PARK2店開賣，販售至12/25，以十勝牛乳霜淇淋搭配八女抹茶製蒙布朗餡、大湖馬拉邦山草莓，不僅有內涵，顏質也超高。
此外，還有粉嫩動人的「絹糸草莓蒙布朗霜淇淋」，吃得到當季新鮮大湖草莓、草莓脆粒及由新鮮草莓粉、法國覆盆子製成的蒙布朗，這款粉色聖誕樹也超可以！同樣於鹿港民權店、台中勤美PARK2店限定販售。
鹿港民權店：彰化縣鹿港鎮民權路264號
台中勤美PARK2店：台中市西區英才路534號
【中國】
⬤ 哈根達斯
大陸哈根達斯應景「聖誕季節華夫統」洗版小紅書，三球冰淇淋可自選搭配，再用小塊蛋糕、巧克力脆片點綴，最後放上草莓當作雪人帽子，一次Get聖誕樹及雪人造型冰淇淋。
⬤ KUMOKUMO芝士蛋糕
被稱作芝士蛋糕界名牌的「KUMOKUMO」聖誕新品推出「聖誕芝士巴斯克冰淇淋」，以招牌超人氣巴斯克為底，上面擠上香濃抹茶冰淇淋，再以繽紛糖果及頂部巧克力星星妝點，耶誕氛圍直接被拿捏住。
⬤ DQ冰淇淋
來自美國連鎖冰淇淋店「Dairy Queen」以倒杯不灑為品牌特色，「糖心聖誕樹」冰淇淋灑上一層濃郁抹茶粉，鑲嵌紅絲絨蛋糕粒，裡面吃得到軟糯黑糖麻糬及曲奇餅乾碎，這種組合怎麼可能不好吃！
⬤ ANOTHER GELATO
寧波必訪名店「ANOTHER GELATO」專賣義式冰淇淋，最新熱門打卡單品「聖誕樹冰淇淋」由話梅番石榴及泰式奶綠兩種口味冰淇淋組成，粉紅及粉綠的搭配超夢幻。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言