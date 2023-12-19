1200g「巨型葡撻」！小鳥吃吐司超巨可頌爆紅 聯名再推「比臉大蛋撻」 蛋撻控手刀預購

什麼都要大！新崛起的人氣烘焙坊「小鳥吃吐司」提供多款好吃麵包，除了有洗版社群的爆紅「巨無霸58cm可頌」外，再推出聯名「巨型蛋撻」，將原尺寸直接放大至20倍，比臉大沉甸甸一個超浮誇。

圖／小鳥吃吐司粉絲頁

「小鳥吃吐司」新招不斷，繼「超巨58cm可頌」後，又再一新作與黛西蛋塔打造「比臉大巨型蛋撻」，直徑24公分，每個重達1200g，使用純天然動物性鮮奶油，搭配冷熱吃都酥脆的特製餅皮，紮實內餡冷著吃像冰淇淋，熱著吃軟嫩滑順，每一口都超滿足，蛋撻控還能拿來當作生日蛋糕，獨特吸睛又好吃。巨型葡式蛋塔採預訂制，台北、新北及桃園皆有可以取貨的門市，建議可至小鳥吃吐司粉絲頁查詢。

圖／小鳥吃吐司粉絲頁

圖／小鳥吃吐司-內湖小鳥家粉絲頁

此外，小鳥吃吐司新莊福壽門市為慶開幕，即日起至12/31，推出消費滿200元即贈「貓掌牛奶燒」乙份，麵包腦袋記得朝聖掃貨囉！

圖／小鳥吃吐司粉絲頁

小鳥吃吐司新莊福壽小鳥家

地址：新北市新莊區福壽街128號

活動：即日起～12/31期間，只要消費滿200元就送貓掌牛奶燒乙份