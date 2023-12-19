點玉米濃湯送早餐！客美多「早餐隱藏吃法」公開 加碼1日限定贈「擬真泡澡球」 網心動喊：大朋友也要

來自日本名古屋的客美多咖啡主打特色「買飲料送早餐」，除了飲料咖啡外，點冬日暖心「玉米濃湯」也贈早餐套餐，共有三種組合可任選。還有一日限定歡慶聖誕福利，餐點擬真造型「客美多泡澡球」免費送。

圖／客美多咖啡粉絲頁

客美多咖啡以「買飲料送早餐」深受顧客喜愛，每日上午11點前，點一杯飲料或咖啡即贈「厚片吐司早餐」，可以搭配水煮蛋、雞蛋沙拉或紅豆泥，厚片土司也能選擇塗抹草莓果醬或奶油，營養滿分的早餐標配。天冷不想喝飲料，點「玉米濃湯」也同享送早餐優惠，還有將吐司沾著或浸入玉米濃湯吃的推薦吃法，味道口感都滿分。

圖／客美多咖啡粉絲頁

除了點購飲品外，點「玉米濃湯」也贈早餐三選一。圖／客美多咖啡粉絲頁

此外，12/24當日至客美多門店內用，點兒童餐即贈「客美多泡澡球」，記得帶小朋友吃美食拿好禮。值得注意的是，兒童餐限12歲含以下購買，有不少網友回應「大朋友也想要啊」、「對大朋友很不公平欸」，還有人為拿聖誕小禮幽默留言「哪裡可以租兒童」。

聖誕限定小禮的擬真造型泡澡球令不少網友喊「大朋友也想要」。圖／客美多咖啡粉絲頁