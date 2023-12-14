省錢這樣點！「手搖飲買1送1」外送優惠懶人包 加映哈根達斯「買三送三」

外送更優惠！兩大外送平台時常不定時推出手搖飲優惠，祭出消費者最愛的買一送一搶商機，以下統整UberEats及foodpanda等平台的現行優惠，手搖控先筆記！同場附上星巴克及哈根達斯優惠，開喝冬季限定「太妃核果風味那堤」。

手搖飲示意圖。圖／清心福全提供

【UberEats】

即日起至12/19，於以下品牌點購指定商品享買一送一優惠

五桐號：「綠茶凍楊桃冰茶、仙草凍奶茶」買一送一

圖／五桐號粉絲頁

康青龍：「碧玉茉莉綠茶、御香烏龍綠茶」買一送一

圖／康青龍粉絲頁

清心福全：「雙倍茶凍奶綠、雙倍茶凍綠茶」買一送一

大苑子：大杯「里百香果綠、百香愛玉」買一送一

哈根達斯：「三球冰淇淋」買一送一（買三球送三球）

圖／哈根達斯粉絲頁

【foodpanda】

大苑子：「埔里百香果綠」買一送一

星巴克：即日起至12/25，點購「太妃核果風味那堤、經典紅茶那堤(冰/熱)」享第二杯半價；即日起至12/26，點購「焦糖燕麥奶密斯朵」享兩杯75折；12/15至12/31，點購「大杯那堤」享買二送一