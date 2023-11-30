草莓季來了！八月堂「聖誕可頌」限定開賣 最經典「草莓卡士達可頌」領軍草莓新品即將登場
草莓季要來了！鄰近年末及聖誕節，充滿節慶氛圍的「聖誕可頌」也如期登場，八月堂即日起推出兩款聖誕可頌，吃得到應景酸甜草莓，還有聖誕樹造型可頌超可愛，期間限定且限店販售，更有草莓系列可頌即將登場，甜食控們可別錯過啦！
知名可頌專賣「八月堂」即日起推出2款「聖誕可頌」，有「聖誕紅草莓可頌」及「杏仁聖誕樹可頌」，聖誕紅草莓可頌內含滿滿的草莓卡士達，輕輕一咬草莓香撲鼻，酸甜滋味從口中蔓延開來；杏仁聖誕樹可頌鋪滿杏仁片，並灑上綠色糖粉及草莓乾妝點，宛如聖誕樹般好看又可口。兩款聖誕可頌限店販售，開賣期間至12/31，記得在年底前開吃一波，不然就要再等一年囉。
除了聖誕可頌外，草莓季系列可頌也將於12/1登場，像是「草莓寶石可頌」、經典「草莓卡士達」及「瓢蟲美莓可頌」等必吃口味，草莓控準備吃好吃滿～
八月堂 聖誕可頌販售資訊
售價：杏仁聖誕樹可頌59元；聖誕紅草莓可頌69元
販售期間：即日起～12/31
販售門市：限店販售（宏匯、左營僅販售杏仁聖誕樹可頌，美麗華皆無販售）
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