湯圓控開吃！清原「湯圓季」暖心登場 「4種湯圓+4款湯底」隨你配 加碼再抽湯圓獨享券
又到了吃湯圓的季節！國內甜品芋頭霸主「清原」因應時節推出「湯圓季」，去年超熱賣的「五福湯圓」及「磨米紅白湯圓」攜手回歸，加碼新品滿餡「大湯圓」，共有四款湯圓隨心選，搭配四種湯底，客製專屬暖胃熱甜湯，加碼再抽「極緻滿福湯圓獨享券」。
為迎冬至，清原冬季必吃的超人氣「五福湯圓」及「磨米紅白湯圓」再度回鍋開賣，象徵財富、健康、希望、活力跟勇氣的好運湯圓及能喚起兒時回憶的紅白雙色小湯圓，一口吃下滿足又別具意義。今年加碼再推「大湯圓」，有「紫糯米芝麻湯圓」及「白糯花生湯圓」兩種口味，內餡飽滿，甜湯控必點！大小湯圓每碗固定搭上配料紅豆跟珍珠，湯底則有甜湯、紅豆湯、燒仙草及鮮奶等四種滋味可選，料好實在暖心也暖胃。
想單喝甜湯也有傳統好味道「紫米紅豆湯」，黑色糯米經過細熬慢燉，鬆軟綿密，大人小孩都一口接一口。此外，清原也將於12/4至明年1/2推出FB官方粉絲頁抽獎活動，活動期間內按讚粉專並公開分享活動貼文及留言「#極緻滿福湯圓」和標記兩位好友即可參與，預計抽出30位贈送「極緻滿福湯圓獨享券」。
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