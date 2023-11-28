暖冬就靠它！全聯冬日隱藏版「黑糖薑茶」買一送一 網激推新喝法狂讚：好喝
天冷聖品！步入冬季，氣溫逐漸下降，不少人開始為暖冬做準備。近日，有網友分享全聯福利中心的暖冬經典飲品「黑糖薑茶」，現在更有買一送一，特別推薦給廣大網友並引發熱議，原來該款飲品已是內行人的必買口袋清單之一。
暖冬神級飲品要囤！臉書社團裡有網友分享全聯一款「特濃黑糖老薑茶」，原PO喝完表示「比之前喝過的薑茶味道好太多」，趁著買一送一直接買單，優惠下來一罐只要106元，天冷隨時想喝就喝。該貼文吸引不少網友留言回應「這個真的很好喝」、「挺好喝～生理期來必喝」，帶有些許老薑的辣感，暖心又暖胃，還有網友推薦加入奶粉變身「黑糖薑奶茶」，或是放入豆漿、牛奶都很搭。
此外，另有網友推薦老虎堂的「黑糖薑母」，小小一顆像糖果，攜帶方便，以熱水泡開就能享用一杯冬季暖飲，同樣也有在全聯販售，有到賣場逛逛不妨挖寶找看看。
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